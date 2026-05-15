彰化縣長王惠美參訪捷克自行車大廠 深化產業合作機會

彰化縣長王惠美率團前往捷克最大自行車製造商之一的Bike Fun International（BFI）工廠參訪，由總經理Matušů率領團隊熱情接待，深入介紹企業發展歷程、自行車生產流程及電動自行車研發成果。

Matušů熱情歡迎彰化縣府團隊前來參訪，並分享BFI在全體員工共同努力下，25年來所累積的成果，也期待未來與彰化產業有更密切的合作交流機會。

王惠美參訪後，對於BFI在垂直整合、高標準品質管理、技術創新、勞工福利等各面向的重視與堅持，深感敬佩，也誠摯歡迎未來有機會到彰化參訪交流，深化雙方合作。

王惠美表示，BFI成立至今已有25年，每年生產量可達20萬至30萬台，從創新研發、組裝製造到市場銷售，建構完整的垂直整合體系，同時透過蒐集使用者大數據，持續推動產品創新與技術升級。此次參訪也看到許多新型產品與智慧化製程設備，大幅提升生產效率，令人印象深刻。

王惠美指出，彰化擁有完整的自行車零組件產業聚落，許多在地廠商與BFI長期維持密切合作關係，此次看到捷克先進的組裝基地與製造技術，更深刻感受到自行車產業串起彰化與世界的連結。

王惠美期盼藉由此次交流，進一步深化彼此的友誼，強化供應鏈合作，並學習企業在創新研發、智慧製造及數據應用上的成功經驗，作為彰化推動產業升級的重要參考。

她說，縣府也將持續作為產業最堅強的後盾，協助業者掌握E-Bike全球發展趨勢，提升國際競爭力，讓彰化「自行車故鄉」的美譽持續在國際發光發熱。