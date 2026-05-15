華旭先進搶攻封裝材料商機 於台中設玻璃基板產線

投資台灣事務所今天通過6家企業擴大投資台灣，包含華旭先進、歐宏光電等。其中，專精於再生晶圓、AI散熱應用材料的華旭先進，規劃在台新增先進封裝材料玻璃基板產線，有助於台灣實現半導體關鍵與製程國產化。

經濟部投資促進司今天發布新聞稿表示，投資台灣事務所透過「歡迎台商回台投資行動方案」通過華旭先進、歐宏光電，並透過「中小企業加速投資行動方案」通過固安特精工、鈦郁工業、龍德機械工業、銘崎生物科技，共6家企業擴大投資台灣。

華旭先進為半導體材料與先進散熱解決方案的供應商，業務涵蓋高純度多晶矽再生、第三代半導體（碳化矽）晶圓處理及磊晶服務。

投資司表示，華旭先進規劃在台中產業園區廠區內新增先進封裝材料玻璃基板產線，預計增聘24名員工。新產線將於進料與檢測端導入雙重AI視覺技術，並建立數位生產履歷、進行異常偵測演算，以提升產品良率。同時，將建置工業級智慧儲能系統與進行碳盤查作業，落實節能減碳。

投資司提到，本次投資有助於華旭先進搶占玻璃基板市場商機，更有助於台灣實現半導體關鍵材料與製程國產化，強化供應鏈韌性。

歐宏光電致力於發展奈米多層膜技術，產品廣泛應用於光學薄膜、非金屬反射膜及特殊包裝材料。

投資司說明，歐宏光電規劃於桃園新屋區增設產線，生產增亮膜與裝飾膜產品，預計增聘16名員工。新產線將導入感測器、AI影像辨識系統與建置生產數據分析平台，並設置太陽能發電設施，使用磁懸浮變頻冰水主機、變頻節能馬達等，積極降低碳排放。

軍事工業製造商固安特精工，專精於防護車廂設計開發與機電整合技術，主要營業項目涵蓋軍用防護車廂整合設計製造、軍用工程模組設計製造，及車廂與工程設備維護服務等。固安特精工規劃投資約新台幣1.1億元興建新廠。新廠將導入AI技術，升級資訊安全防火牆設備，並建置人臉辨識系統；同時設置太陽能光電設施、採用節能照明燈具，並將清潔用有機溶劑回收再利用，落實節能減碳與資源循環利用。

深耕高階金屬成型與精密焊接領域近30年的鈦郁工業，專精於鈦合金、鉻鉬鋼及不鏽鋼加工技術，長期為全球頂級自行車品牌提供高品質車架與周邊零組件，近年也將鈦合金精密製造加工技術，延伸應用至醫療、航太、運動器材及汽車零組件等產業，逐步轉型為具備協同開發能力的專業製造夥伴，可提供自產品研發、測試、製造之一貫化作業服務。

鈦郁工業規劃投資約0.4億元，在台中后里廠區建置智慧化產線，預計新增6個就業機會。新產線將導入雲端數位管理系統與AI熱補償技術，有效提升生產效率及彈性，此外，也將優先選用低耗能設備，並建立溫室氣體盤查與減碳管理制度，善盡企業社會責任。

龍德機械工業則專注於實木皮加工設備與自動化整線設備的研發製造，具備實木皮剪切、拚縫、塗膠與自動堆疊整線整合能力，為全世界實木皮自動化加工整線設備的主要供應商之一。龍德機械工業計劃投資約3.5億元，於台中潭子聚興產業園區興建新廠，將運用AI技術優化生產製程、品質判斷等環節，新廠也將朝向綠建築方式規劃，並設置太陽能發電設施。

專精噴霧乾燥代工領域的銘崎生物科技，近年逐漸從純代工轉型經營自有品牌，以先進微膠囊包覆技術與乾燥塔監控技術，生產營養補充品及保健食品原料，為國內營養保健原料出口的龍頭廠商。

投資司表示，銘崎決定投資約8.6億元，於嘉義大埔美智慧型工業園區興建新廠，增設發酵萃取與小包裝產線，預計增加44個就業機會。新廠將導入AI技術，優化製程與品質監測，並以低碳製造為核心，使用高效馬達與建置熱交換回收模組等。

「投資台灣三大方案」中包含「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」。目前「投資台灣三大方案」已吸引1751家企業，投資約新台幣2兆6474億元，預估創造16萬5026個就業機會。後續尚有29家廠商排隊待審。