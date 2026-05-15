台積電、美光帶動 前四月對外及僑外投資年增逾150%

半導體大廠全球布局與資金調度，推升台灣跨境投資動能。經濟部投審司15日公布最新統計，受美光投資拉抬，今年前四月僑外投資總額年大增158.08%；對外投資也在台積電（2330）巨額增資案挹注下，累計金額也年增152.84%。

依據經濟部投審司統計，4月單月核准僑外來台投資件數為240件，總金額為12億1,820萬美元；總計今年前四月僑外來台投資為796件，總金額達73億850萬美元，年增158.08%。

僑外來台投資呈現爆發式成長，主要受惠於半導體大廠的股本投資。投審司指出，美光新加坡子公司（MICRON SEMICONDUCTOR ASIA PTE. LTD）以約43.3億美元，認購台灣美光的貨幣債權轉為股權投資，是推升今年前四月數據的主要關鍵。

在對外投資方面，4月單月核准對外投資件數為53件，總金額15億4,557萬美元。累計前四月數據同樣驚人，總件數207件，總金額達340億8,455萬美元，較上年同期增加152.84%。投審司分析，主要是3月核准台積電以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.所致。

相較於對外與僑外投資的熱絡，兩岸投資熱度則持續降溫。今年1至4月陸資來台投資僅6件，總金額約110萬美元，年減幅高達98.86%；同期我國對中國大陸投資為74件，金額約2.6億美元，亦較去年同期減少39.21%，顯示在全球供應鏈重組下，資金流向出現明顯位移。