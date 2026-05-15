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出席國家文藝獎贈獎典禮 賴總統強調守護自由創作環境

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統15日下午出席「第24屆國家文藝獎贈獎典禮」時表示，文化是國家的靈魂，唯有深厚的文化底蘊，才能支撐起一個偉大的國家。並肯定本屆得獎者力量。他強調，政府將持續為文化扎根，守護自由、多元、開放的創作環境，讓藝術家安心創作、年輕世代熱情投入。期待所有藝文工作者持續以創作書寫臺灣的時代篇章，引領臺灣文化走向世界，並盼未來攜手努力，讓藝術成為永恆的驕傲。

賴總統致詞時表示，今天帶著感謝與敬佩的心情，前來「國家文藝獎」贈獎典禮，也很高興在典禮開始前與各位得獎人交流，讓他更深刻地感受到本屆典禮主題「藝術，時間的刻度」所蘊含的意義。

賴總統表示，如果政治和經濟決定了社會前進的速度；文化與藝術就決定了這座島嶼靈魂的深度。社會繁榮發展會隨著時代更迭，但唯有藝術創作者的作品能夠超越時空，成為臺灣永恆的印記，並逐一說明本屆得獎者之傑出貢獻。他說，時間可以在文字與影像中流淌，像是吳明益老師以細膩又強韌的文字，帶領讀者看見萬物生滅的哲理，更讓臺灣文學跨越國界，在世界留下深邃的印記。而在虞戡平導演的鏡頭下，時間化為對族群與社會的深情凝視，為臺灣歷史記錄了最動人的光影風景。

賴總統表示，時間也在雕塑與建築中，淬鍊出空間的形體。並提到，李再鈐老師融合東西方美學，以幾何形式探討生命的本質，開拓了現代藝術嶄新的道路。簡學義老師則將人文關懷注入水泥磚石，讓公共空間承載人民的生活與城市的記憶，在時間的洪流中，不斷與社會對話。

賴總統指出，時間也在台灣人的耳畔與血液裡持續傳唱。例如盧亮輝老師將對這塊土地的深情化為音符，以磅礴的國樂譜寫出臺灣人的聲音地圖；王金櫻老師傾盡心力，為歌仔戲「留本、留聲、留才」，讓百年的水袖風華在舞台上不斷綻放光芒。還有林文中老師，以獨創的流體美學引領身體意念，在舞台上御風飛翔，為臺灣當代舞蹈開拓出極具生命力的國際視野。

賴總統表示，他始終相信文化是國家的靈魂。唯有深刻的文化底蘊，才能支撐起一個偉大的國家，要代表國家向所有得獎人致上最高敬意，感謝大家以創作為職志，記錄過去、輝映現在，為這片土地留下時間的刻度。並表示，時代會演變，但各位得獎人的創作歷久彌新，不僅在歲月的沉澱中，化為這座島嶼珍貴的集體記憶，更將照亮臺灣未來的道路，成為勇敢前行的力量。

賴總統也感謝國藝會長年舉辦這項藝文盛事，發揚藝術成就與貢獻。並表示，政府會持續為文化扎根，守護自由、多元、開放的創作環境，讓藝術家安心創作，讓年輕世代熱情投入。也感謝文化部對此鼎力支持。

賴總統表示，期待所有藝文工作者不斷以創作書寫臺灣的時代篇章，引領臺灣文化走向世界，讓世界更深刻地理解臺灣。並盼未來繼續為臺灣的文化永續攜手努力，讓藝術成為永恆的驕傲。

賴清德 藝術家

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