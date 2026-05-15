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打造淨零轉型防護網 國發會盼盡速完成盼公正轉型計劃

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
能源部門及農業部門「公正轉型行動方案」（草案）第二階段意見徵詢會議。國發會提供
能源部門及農業部門「公正轉型行動方案」（草案）第二階段意見徵詢會議。國發會提供

台灣大步邁向綠色經濟的同時，也須兼顧轉型路上的陣痛問題。國發會15日正式啟動「公正轉型行動方案」第二階段意見徵詢會議，期望今年產出完整的「國家公正轉型行動計畫」，在加速推動淨零轉型的過程中，同步為受轉型影響的產業與勞工打造堅實的安全網。

國發會「台灣總體減碳行動計畫」已正式將2030年減碳目標上修至28％±2％（即26%至30%）。由於淨零轉型涉及多面向的經濟結構變革，為避免或降低不同族群、產業及區域在低碳革命中所面臨的經濟衝擊，政府正加緊凝聚各界共識。

跨部會的減碳治理機制也已全面啟動。目前由內政部、經濟部、交通部、農業部及環境部等核心機關，責成能源、製造、環境、運輸、住商及農業等六大減碳部門，共同研擬「公正轉型行動方案」。該方案除了明確勾勒出整體的減碳架構與治理機制，也將針對就業輔導、產業協助、資源引導及社會安全等四大面向提出具體因應措施。

國發會自4月17日起辦理「公正轉型行動方案」兩階段意見徵詢會議，國發會指出，第一階段6場會議已於5月5日完成，出席民間團體包括：全國產業總工會、中華民國全國工業總會、台灣綠能公益發展協會、台灣氣候行動網絡、主婦聯盟環境保護基金會及環境權保障基金會等，針對各部門公正轉型具體策略進行交流與討論。

國發會表示，15日開啟第二階段會議，每場規劃涵蓋兩個具關聯性議題的減碳部門，如：漁電共生涉及能源及農業部門、製造業減碳機制涉及製造及環境部門、運具電動化設施涉及住商及運輸部門等，由主政機關公開說明前階段意見回應與參採情形，以及跨部會協作規劃。

國發會表示，期盼各部門主管機關透過本次意見徵詢會議，廣納社會各界建言作為政策規劃參據。後續國發會綜整各部門政策，將據以研擬「國家公正轉型行動計畫」，作為我國推動淨零公正轉型的重要政策架構。

減碳 國發會 環境部

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