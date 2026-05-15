卓榮泰：培育50萬名AI人才 助中小微企業轉型

為讓政府在瞬息萬變的全球科技浪潮中站穩腳步，行政院人事行政總處公務人力發展學院15日辦理「高階決策AI治理共識營」。行政院院長卓榮泰強調「台灣沒有AI將不成台灣」，展現推動智慧國家的堅定決心。同時他也肯定我國2025年全球AI指數躍升至第16名，並宣示推動「AI新十大建設」，培育50萬名AI人才與協助中小微企業轉型。

為實現AI驅動的數位治理新格局，政府積極推動人才培育，形塑從個人、產業到國家全面升級的AI發展戰略，2026年正是各項布局全面落地推展的關鍵起點。人事行政總處以「高階領航、中階賦能、築基推廣」三大培訓面向為主軸，上下齊心凝聚AI治理共識，積極推廣AI創新應用，將AI科技力與公務決策深度結合，全面提升公部門AI應用效能。政府機關率先示範，不僅致力於打造完善的AI公務人才培育生態系，更以公部門數位治理的具體成果，引領AI創新應用擴散至百工百業，攜手產官學研共築臺灣智慧治理新局，徹底落實臺灣成為智慧科技島的國政願景。

本次共識營集結行政院所屬中央二級機關及地方政府首長參與，課程兼具政策高度、國際視野與實務深度。活動特別邀請中華電信董事簡立峰發表「AI公務賦能與決策重塑洞見」，並重磅匯聚Google、AWS及Microsoft等國際頂尖科技企業資深專家，為政府核心決策者深度剖析全球AI治理趨勢。在實務交流方面，由環境部部長彭啓明分享AI推動歷程與政策成果，最後再由數位發展部常務次長葉寧進行行動總結，徹底凝聚跨機關跨域的AI治理共識。

人事行政總處強調，這場共識營是國家推動「AI政府領航人才發展計畫」的重要基礎工程。政府推動AI，絕對不是只讓少數科技產業受益，而是期盼讓國人都能真正受惠於智慧科技的便利。

未來，人事行政總處將透過「AI公務人才發展辦公室」，持續串聯產官學研資源。從高階決策者的治理視野、中階主管的實務推動，一路扎根到基層同仁的工具運用，系統性建立公務AI學習地圖與分級培訓體系，致力將全國公務人員培育為既懂專業知識、又懂AI技術的「二刀流」人才。面對AI時代的機會與挑戰，政府將以創新與責任並重的態度，穩健推動智慧國家願景，讓世界看見臺灣科技的真實力。