普利司通回應勞團陳情：資遣方案優於法規 多數員工已達成共識

針對勞動團體今到新竹縣政府陳情，台灣普利司通發出聲明表示，公司所提出的資遣補償方案合法合規，且顯著優於現行法規基準，目前已與絕大多數同仁達成共識；公司已啟動與鄰近產業的職缺媒合工作，並攜手工會緊密溝通，特別針對中高齡同仁提供就業輔導與諮詢，期盼讓大家都能安心銜接下一份工作。

台灣普利司通表示，在本次轉型過程中，通秉持誠信與負責的態度，所提出的資遣補償方案合法合規，且顯著優於現行法規基準。經由良性互動與理性溝通，目前該方案已與絕大多數同仁達成共識。協商進程在互信與平和的氛圍下順利進行，公司誠摯感謝同仁在變動時期展現的理解與支持。

台灣普利司通表示，目前協助同仁在變動中找到新的方向，保障同仁的職涯平穩過渡是公司現階段的核心使命。人資部門已全力啟動與鄰近產業的職缺媒合工作，根據目前掌握資訊，周邊企業釋出的職缺總數已超過受影響同仁人數。

台灣普利司通說，將持續關注並攜手工會，進行緊密溝通，特別針對中高齡同仁提供就業輔導與諮詢。致力於守護資深同仁的轉銜過程，期盼讓大家都能安心銜接下一份工作。

台灣普利司通指出，本次營運轉型不影響公司在台的產品供應、銷售通路與售後服務。目前全台超過200家經銷據點均維持穩定運作。轉型是為了更長遠的發展，將更進一步加碼投資台灣市場，落實「普利司通E8承諾」，推動經銷通路門市升級、強化服務體系，並導入更多元、高品質的產品線，達成在台永續經營的目標。