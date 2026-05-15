經長龔明鑫：AI浪潮助台灣占據關鍵位置 今年GDP破7%要讓全民受惠

經濟部長龔明鑫今（15）日出席電電公會會員代表大會，盛讚公會是帶動台灣經濟與出口動能的核心火車頭，他甚至樂觀預測，在AI浪潮強力助攻下，台灣今年全年經濟成長率極具信心突破7%，有望締造數十年來罕見的連續兩年超高成長紀錄。

龔明鑫指出，電電公會不僅是台灣規模最大的電機電子公會，更是支撐我國經濟成長的最重要力量。台灣去年的經濟成長率達到5.88%，今年第一季再度大幅成長，全年經濟成長率一定會超過7%，連續兩年維持如此高水準的經濟成長，在過去幾十年是少有現象。

在出口部分，龔明鑫引用根據世界貿易組織（WTO）最新統計，指出2025年台灣出口值達6400億美元，其中ICT產業與產品就占約70%，而這些產值基本上都是電電公會會員的貢獻。今年第一季出口成長率超過50%，前四個月的累計成長也維持四成以上的高水準，更可說是自1998年代以來罕見的榮景，「幾乎是兩年就要翻一倍」，龔明鑫說，「台灣真的可以靠這一波這麼強勁的、AI浪潮帶領之下，把全世界重要的好位置把它占下來」。

針對電電公會提出的「科學園區 3.0」海外布局計畫，龔明鑫指出，今年五月初率團參加美國SelectUSA投資峰會時，電電公會理事長劉揚偉與理監事團隊共同前往，向國際夥伴介紹台灣強大的供應鏈實力。經濟部已與電電公會簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手加強合作，利用當前AI產業的強勁浪潮，將台灣科學園區的成功經驗複製到海外，達成經濟日不落國。

在經濟數據強勁成長的同時，龔明鑫強調政府在社會穩定上的努力，他說雖然有中東局勢衝擊，但台灣仍將通膨率控制在2%以下，「我們如果用基尼係數來看的話，台灣的基尼係數在全世界還是維持在低的水準，甚至比日本、韓國都要低。這個是透過政府的從大家社收、稅收去協助減輕中間家庭的負擔，也獲得一些較好的數據呈現」。

針對產業發展，龔明鑫特別感謝公會推動「科學園區 3.0」時也沒忘記帶領中小企業與傳統產業前進。雖然科技業表現亮眼，但機械、塑膠等傳統產業也需要透過這波成長動能，藉由「以大帶小」的模式達成轉型與升級，讓整體產業能同步受惠，龔明鑫表示，看「怎麼樣把它真的可以擴大成：讓大家都可以受惠，我想這才是國家真的可以扎實（成長）」，