聽新聞
0:00 / 0:00
國發會推亞洲首部國家級公正轉型計畫 降淨零轉型衝擊
政府實踐淨零轉型，為了降低轉型過程中，對不同產業與族群帶來的衝擊，國發會引導各部會提出「公正轉型行動方案」，並據以研擬「國家公正轉型行動計畫」，這也將成為亞洲首部國家級公正轉型架構。
國發會今天發布新聞稿指出，114年提出的「總體減碳行動計畫」中，將「淨零公正轉型」列為關鍵社會支撐策略，並配合「國家希望工程」政策目標納入國家整體施政規劃，希望減碳政策推動過程中，兼顧受影響產業與勞工需求，實踐「不遺落任何人」的精神。
國發會責成能源、製造、環境、運輸、住商及農業等6大減碳部門，研擬「公正轉型行動方案」（草案），並邀集內政部、經濟部、交通部、農業部及環境部等機關，自今年4月17日起辦理兩階段意見徵詢會議，邀利害關係人、民間團體與專家學者參與。
第一階段6場會議已於5月5日完成，今天起接續展開第二階段3場會議，每場規劃涵蓋兩個具關聯性議題的減碳部門，如漁電共生涉及能源及農業部門，製造業減碳機制涉及製造及環境部門，運具電動化設施涉及住商及運輸部門等。由主政機關公開說明前階段的意見回應與參採情形，以及跨部會協作規劃。
國發會表示，淨零轉型涉及產業結構、就業型態及社會生活等多面向變革，因此各部會須研擬主管業務的「公正轉型行動方案」（草案），說明整體減碳架構與治理機制，並針對就業輔導、產業協助、資源引導及社會安全等4大面向提出具體措施，國發會後續將整合為「國家公正轉型行動計畫」。
國發會指出，「國家公正轉型行動計畫」不只是台灣推動淨零公正轉型的重要政策架構，也將是亞洲首部國家級公正轉型行動計畫，展現促進社會各界共同參與轉型進程的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。