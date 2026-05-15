國發會推亞洲首部國家級公正轉型計畫 降淨零轉型衝擊

政府實踐淨零轉型，為了降低轉型過程中，對不同產業與族群帶來的衝擊，國發會引導各部會提出「公正轉型行動方案」，並據以研擬「國家公正轉型行動計畫」，這也將成為亞洲首部國家級公正轉型架構。

國發會今天發布新聞稿指出，114年提出的「總體減碳行動計畫」中，將「淨零公正轉型」列為關鍵社會支撐策略，並配合「國家希望工程」政策目標納入國家整體施政規劃，希望減碳政策推動過程中，兼顧受影響產業與勞工需求，實踐「不遺落任何人」的精神。

國發會責成能源、製造、環境、運輸、住商及農業等6大減碳部門，研擬「公正轉型行動方案」（草案），並邀集內政部、經濟部、交通部、農業部及環境部等機關，自今年4月17日起辦理兩階段意見徵詢會議，邀利害關係人、民間團體與專家學者參與。

第一階段6場會議已於5月5日完成，今天起接續展開第二階段3場會議，每場規劃涵蓋兩個具關聯性議題的減碳部門，如漁電共生涉及能源及農業部門，製造業減碳機制涉及製造及環境部門，運具電動化設施涉及住商及運輸部門等。由主政機關公開說明前階段的意見回應與參採情形，以及跨部會協作規劃。

國發會表示，淨零轉型涉及產業結構、就業型態及社會生活等多面向變革，因此各部會須研擬主管業務的「公正轉型行動方案」（草案），說明整體減碳架構與治理機制，並針對就業輔導、產業協助、資源引導及社會安全等4大面向提出具體措施，國發會後續將整合為「國家公正轉型行動計畫」。

國發會指出，「國家公正轉型行動計畫」不只是台灣推動淨零公正轉型的重要政策架構，也將是亞洲首部國家級公正轉型行動計畫，展現促進社會各界共同參與轉型進程的決心。