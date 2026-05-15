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迎戰汛期 台水全台525台發電機確保供水穩定

中央社／ 台北15日電

時序進入汛期，台水今天表示，面對颱風季節與短延時強降雨等挑戰，台水已提前完成防災整備、盤點供水系統設施，並於全台重要供水場站配置525台發電機，也預先與台電簽訂緊急租用發電機開口契約，確保供水穩定。

台灣每年5至11月為颱風及豪雨好發期。聯合國旗下世界氣象組織（WMO）4月下旬發布預測，聖嬰現象將在今年年中回歸，最快時機很可能在5至7月。內政部消防署先前透過新聞稿表示，今年受聖嬰現象影響，極端天氣事件發生頻率提高，台灣今年汛期降雨及颱風動態更具不確定性。

台水公司今天透過新聞稿表示，面對颱風季節及短延時強降雨等極端天候可能帶來的衝擊，已提前完成各項防災應變整備作業，全面盤點及檢視供水系統設施，累計完成5201項檢查項次，並針對異常部分即時改善，提升供水設施的防災韌性。

台水表示，為降低颱風期間停電影響供水風險，台水已強化與台電的橫向聯繫機制，確保重要供水設施優先復電，同時於全台重要供水場站配置525台發電機，總發電容量達155714瓩（kW），並預先簽訂緊急租用發電機開口契約，確保供水不中斷。

台水表示，將持續汲取歷年災害應變經驗，滾動檢討並精進各項防災措施與應變機制，密切掌握氣象及水情變化，必要時立即啟動應變機制，確保民生及產業用水穩定。

此外，在設施維護方面，台水說明，已完成取水口、原水渠道、膠羽池、沉澱池等淨水單元淤泥清除等作業，並辦理各項設備試運轉及備援系統測試，確保各項設施於汛期期間均能正常運作；在防災備援資源上，台水已完成淨水藥劑約1.45萬噸盤點作業，並請所轄各單位維持清、配水池高水位操作，目前全台水池容量統計約476.6萬立方公尺，以提升災害期間供水調度及緊急應變能力。

針對汛期可能造成原水濁度升高、取水受阻或供水設施受損等情形，台水表示，各區處於汛期前完成整備工作，並辦理13場次緊急應變演練，強化第一線人員災害應變熟練度及跨單位協調效率。

台水補充說明，已完成334家搶修開口契約廠商盤點，可動員搶修人力達2810人，並完成61部水車及2021座不銹鋼儲水桶整備作業，以利災害發生時迅速投入應變及臨時供水工作。

台水 聖嬰現象 颱風

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