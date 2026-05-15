龔明鑫：今年 GDP 可望站穩7% 電電公會成最大功臣

AI浪潮勢不可擋，台灣經濟持續起飛。經濟部長龔明鑫15日出席電電公會（TEEMA）會員代表大會時指出，台灣去年經濟成長率寫下8.68%佳績，預估今年也將續站穩7%以上，連兩年強勁擴張在過去數十年極為罕見。他強調，這份亮眼成績單背後，電電公會成員作為出口主力，貢獻極其巨大。

龔明鑫表示，台灣去年出口總額約6,400億美元，其中資通訊（ICT）產品占比高達七成，幾乎全由電電公會會員所創造。今年動能更顯驚人，第1季出口增長超過50%，前4個月年增率也突破40%，「幾乎是兩年就要翻一倍的態勢」，展現出台灣在電子暨光學等核心產業的全球領先地位。

經濟部日前與電電公會簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」，初步盤點對美投資約350億美元。龔明鑫說明，政府希望借重公會逾3,000家會員的能量，將科學園區成功的經營經驗複製到海外，引領供應鏈布局全球。他感性提及，在國際場合介紹TEEMA時，外國友人聽聞其規模與技術實力，皆展現高度合作意願，證明台灣已站穩世界舞台最重要的位置。

即便總體數據亮眼，龔明鑫也坦言產業間存在分化挑戰。他指出，電子業表現一枝獨秀，但傳統產業如機械、塑膠業的增幅相對落後。對此，他特別感謝電電公會在布局全球時，不忘拉拔中小企業與傳統產業供應鏈。政府目前的重點任務，是將強勁的經濟紅利回饋給大眾，透過稅收再分配與產業輔導，解決貧富差距並協助傳統產業轉型。

在物價穩定與社會分配方面，龔明鑫強調，儘管中東局勢動盪，台灣仍將通膨率控制在2%以下。若以吉尼係數觀察，台灣的分配狀況優於日本、韓國與新加坡，維持在世界最低水準。他期許透過公會強大的製造能力與信譽，帶動各產業攜手前行，讓經濟成果普及全體民眾，達成賴清德總統提出的「經濟日不落國」願景。