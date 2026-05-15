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IG青少年帳號祭更嚴格瀏覽限制　將在台灣擴及臉書

中央社／ 台北15日電
臉書（Facebook）母公司Meta為Instagram、Facebook及Messenger設計「青少年帳號」，內建預設適齡保護。 路透
臉書（Facebook）母公司Meta為Instagram、Facebook及Messenger設計「青少年帳號」，內建預設適齡保護。 路透

臉書Facebook）母公司MetaInstagram、Facebook及Messenger設計「青少年帳號」，內建預設適齡保護。Meta今天表示，若家長希望為孩子在Instagram上設定更嚴格的瀏覽體驗，可選擇提供額外管控的「限制內容」設定，這項功能未來數月也將在台灣於Facebook上線。

Meta長期推動多項青少年保護機制，並為家長提供各項工具與資源，今天舉辦「適齡保護．安心探索：共同守護青少年網路安全」活動，邀請衛生福利部、數位發展部、國家通訊傳播委員會（NCC）、iWIN網路內容防護機構及長期耕耘兒少服務的台灣展翅協會，協助家長了解並善用平台內建的適齡保護措施。

Meta亞太區產品公共政策總經理蔡錦文（PhilipChua）在活動中表示，青少年帳號是Meta多年來在網路安全領域的耕耘成果，並根據與家長及青少年諮詢的回饋，解決家長對於孩童使用社群平台的3大顧慮：是否能有安全的互動、是否可管理使用時間、在網路上看到什麼內容。

他說，凡是18歲以下用戶，在Meta旗下Facebook、Instagram、Threads、Messenger等平台的帳號設定會預設為最嚴格，提升家長的安心感與安全感，減少家長需直接干預的負擔。

蔡錦文進一步指出，青少年帳號的設定包含隱私強化、時間管理機制以及內容分級控管，確保青少年只能接觸適合13歲以上的內容，藉此提供更一致的安全體驗，讓家長對青少年在Meta平台的使用狀態更有信心。

針對如何管理青少年使用社群平台的時間，蔡錦文說，青少年帳號目前有2項相關設定，當使用超過60分鐘將收到平台提醒；另有睡眠模式，在晚間10時到早上7時靜音所有通知，減少夜間干擾。

蔡錦文表示，未來Meta將與台灣的親子創作者合作拍攝Reels短影片，鼓勵家長進一步了解青少年帳號中的家長監護與青少年安全功能。Meta也將與iWIN合作展開全台教育巡迴活動，在暑假期間，協助家長與孩子展開關於網路使用的有意義對話，並提升大眾的網路安全意識。

媒體詢問Meta強化青少年帳號設定，與歐盟「數位服務法」及澳洲推出兒少保護相關規範的關聯。蔡錦文回應指出，Meta青少年帳號在各地立法前已主動推出，Meta對社群媒體禁令的擔憂在於產生「虛偽的安全感」，以澳洲為例，Meta觀察到當地社群媒體禁令生效後，青少年開始改用小型的社群平台，安全措施反而不如大型平台，可能帶來更大風險。

他強調，Meta一直以來都提倡與鼓勵業界提高網路安全措施，同時確保應用程式設有適齡門檻。

Meta Facebook 數位發展部 臉書 Instagram

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