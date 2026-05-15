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2026世界盃將開戰 台灣運彩搶先開盤提供冠軍投注

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
2026年世足賽將由美國、加拿大及墨西哥聯合舉辦，揭幕戰預定於2026年6月11日在墨西哥城登場。圖為加拿大一輛宣傳巴士。新華社
2026年世足賽將由美國、加拿大及墨西哥聯合舉辦，揭幕戰預定於2026年6月11日在墨西哥城登場。圖為加拿大一輛宣傳巴士。新華社

2026美加墨世界盃即將到來，台灣運彩搶先提供本屆世足賽冠軍投注。依台灣運彩目前提供的賠率，本屆最被看好的奪冠隊伍由西班牙以賠率4.00倍強勢登頂；前一屆以亞軍作收、實力依舊強悍的法國緊追在後，賠率4.30倍；陣容依舊豪華的「三獅軍團」英格蘭則以賠率5.00倍躋身前三熱門。而尋求衛冕、上屆在驚濤駭浪中勇奪隊史第三冠的阿根廷，與曾拿下五次冠軍但上屆於八強遺憾止步的傳統強權巴西，同以賠率6.25倍並列。最後由誰抱回金盃，將在7月的決賽揭曉。

除了傳統歐美的足球強權外，亞洲球隊更是國人關注的最大亮點。上屆在小組賽上演驚奇逆轉勝並挺進16強的日本，賠率34.00倍亞洲最被看好，和上屆寫下非洲球隊歷史新猷、一路闖入四強的超級大黑馬摩洛哥（34.00倍）平起平坐，甚至相較地主國美國、加拿大和墨西哥，更被看好具備衝擊更佳成績的黑馬實力；同為亞洲強權的南韓本次賠率則為315.00倍。

此外，本屆賽事由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，挾帶地主優勢的美國隊（賠率43.00倍）、墨西哥（賠率53.00倍）與加拿大（賠率102.00倍），是否能藉主場之利再寫紀錄，同樣充滿話題。

2026「世界盃冠軍」玩法賠率。（台灣運彩提供）
2026「世界盃冠軍」玩法賠率。（台灣運彩提供）

西班牙 世足賽 巴西

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