低薪與通膨夾擊 台灣人42.73歲才能開始存退休金

台灣人壽與政治大學商學院發布2026「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，今年退休四大指數中，「退休滿意」指數再度站回7字頭、創四年來新高；「退休信心」指數57分，雖是三年最高卻仍不及格；首度新增「退休素養」指數僅拿55.95分。值得一提的是，未退族「自備退休金」比例首度突破七成，居七年新高，但直到42.73歲才有能力存錢備退，國人退休理財行動與觀念都亟需加足馬力。

交叉分析顯示，未退族認為38.58歲就要開始備退存退休金，期望每月退休金有4萬1,956元，較去年（3萬9,901元）增加2,000元。

但實際上有能力開始存退休金的年齡落在42.73歲；每月預估可支用的退休金僅剩3萬1,956元，較去年（3萬2,778元）減少逾800元。理想與實際差距為4.15歲、少了1萬元，顯示通膨高物價時代，民眾期盼可支用的退休金變多，現實面卻是心有餘力不足。

國人對未來財務隱憂前三名分別是「通膨增加退休生活成本（72.6%）」、「健康惡化提高醫療與照護費用（65.8%）」及「突發事故衝擊家庭財務（51.3%）」，擔心退休後生活開銷與老不健康，成為退休準備最大變數。

調查發現，76.4%未退族期望65歲前能提早退休，但備退跟不上享退的腳步，平均月存僅1萬2,963元退休金。

逾六成（61%）未退族每月存不到1萬元，其中更有一成以上（12.5%）根本沒餘錢存退休金。

進一步剖析發現，養家（54.5%）、薪水太低（37.9%）與房貸房租壓力（35.4%）成為未退族理財的三大障礙。

其中20至39歲年輕人「低薪」為理財卡關的主因，55歲以上的三明治族為家庭重要經濟支柱，「養家」費用吞噬退休準備。

最受國人青睞的理財工具，前四大為股票（58.8%）、新台幣存款（57.6%）、ETF（50.5%）與保險（32.8%）。

在台股多頭趨勢下，ETF躍升全民理財工具，Z世代投資ETF（71.1%）比例更居各年齡層之首。

政府推動TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶機制）將滿一周年，調查顯示約有一成（9.3%）國人參與；逾六成（64.4%）每月小額投資5,000元以下；尚未參與的國人期待TISA 2.0提供「稅負優惠（32.2%）」、「投資標的納入股票或ETF（31.2%）」，有助提升參與意願。

全民投資理財蔚為風潮，44.5%民眾表示理財知識首靠自學研究，看財經報導（33.5%）或財經專家名人節目（24.5%）居二、三名。