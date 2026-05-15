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高盛：新興市場債收益率約7% 還可望享受 AI 紅利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
高盛資產管理亞太區（日本除外）全球固定收益主管Salman Niaz（左）與高盛資產管理新興市場債券投資組合經理胡璋健（Leo Hu）。記者廖賢龍/攝影
高盛資產管理亞太區（日本除外）全球固定收益主管Salman Niaz（左）與高盛資產管理新興市場債券投資組合經理胡璋健（Leo Hu）。記者廖賢龍/攝影

高盛資產管理（Goldman Sachs Asset Management）5月14日在台北舉辦亞洲投資論壇（Asia Investment Summit），探討宏觀經濟環境及固定收益市場等議題。雖然主要股市表現亮眼，但投資人也應重視資產配置，固定收益產品有收益且報酬率相對平穩；新興市場債的高收益率越來越受關注，尤其是AI發展也帶來紅利。

高盛資產管理亞太區（日本除外）全球固定收益主管Salman Niaz表示，固定收益商品雖不能跟現階段股市比較，但固定收益的報酬穩定又有收益，尤其美國非投資等級債下行風險並不大。目前評估美國聯準會未來六至九個月存有小幅降息機會，後續則要再觀察美國勞動市場變化。美元雖然在美國財政赤字有結構性壓力，但還是具有避險作用；此外，投資人也多元化配置轉往其他市場，美元弱勢對新興市場表現會有所支持。

高盛資產管理新興市場債券投資組合經理胡璋健（Leo Hu）表示， 新興債高收益率吸引相當多的投資者，新興市場近年也有AI帶來紅利效果，因為AI發展需要電力及基礎建設，新興市場不少國家為能源出口國，很多國家擁有銅或稀有金屬，特別是拉丁美洲及非洲地區。新興市場債目前收益率約7%，而全球投資者布局新興市場比重不到30%，未來當更多新資金轉進新興市場，可能帶來超額收益率的好處。

新興市場債中的邊境債收益率較高可達9%，大約有40餘國發行邊境債，非洲及拉丁美洲各占三分之一比重，中東國家則不到5%；雖然經歷戰事，但戰事終會趨緩結束，中東國家的外匯儲備多，財政也健康且政策穩定，戰後恢復狀況會快速，未來反彈的表現更易優於戰前。整體而言，新興市場債基金的投資組合較分散且其債券存續期約五年受到投資人歡迎；此外，當美元指數走低時，新興市場債會更有所表現。

高盛 美國聯準會 新興市場

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