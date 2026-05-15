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央行看Fed決策 預見四轉變

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行14日發布臉書專文，梳理美國聯準會主席更替的政策思維調整。(路透)
中央銀行14日發布臉書專文，梳理美國聯準會主席更替的政策思維調整。(路透)

中央銀行昨（14）日發布臉書專文，梳理美國聯準會主席更替的政策思維調整，認為未來將有四大改變，包括改善Fed對外溝通方式、建立新的通膨評估指標、縮小Fed資產負債表規模，更依賴利率工具，以及主張Fed應專注於貨幣政策核心職責。

金融人士解讀，Fed新任主席對政策工具與央行角色的重新定位，將牽動全球金融市場預期，值得各國央行與投資人高度關注。

根據央行整理，美國聯準會主席鮑爾（Powell）將於2026年5月15日卸任，由華許（Kevin Warsh）接任。該任命案在美國參議院以54比45通過，呈現罕見高度分歧，反映美國政壇對貨幣政策路線存在明顯歧見。另一方面，鮑爾於任內最後一場記者會宣布，卸任後將續留聯準會理事，成為近80年來首見案例，亦引發市場對政策延續性與權力互動的高度關注。

在政策改革方向上，華許已釋出四大訊號。首先，在對外溝通機制方面，他對聯準會自2012年以來採行的「點陣圖」（Dot Plot）制度提出質疑。點陣圖原為Federal Open Market Committee成員對未來利率預測的重要參考，但華許認為過度前瞻指引（forward guidance）可能限制政策彈性，並放大市場雜訊，因此主張廢除點陣圖，甚至檢討例行記者會制度。

其次，在通膨衡量指標上，華許亦傾向導入新的評估方式。他認為目前聯準會慣用的核心PCE指標（Core PCE）排除食品與能源價格，但仍可能受到短期價格波動干擾，因此建議改採「截尾平均通膨」或「中位數通膨」，以更精準反映整體物價趨勢，提升政策判斷的穩定性。

在政策工具運用方面，華許主張縮減聯準會資產負債表規模，並降低對量化寬鬆等資產購買政策的依賴。他批評聯準會持有大量長天期美國公債，形同「變相財政政策」，可能造成資產價格膨脹與財富分配不均。相較之下，他認為以利率作為主要政策工具，對整體經濟的影響更為廣泛且公平。

此外，華許亦強調聯準會應回歸核心職責，即維持物價穩定與促進充分就業。他指出，央行不宜過度涉入氣候變遷等非貨幣政策領域，儘管仍需與行政部門及國會維持合作關係，但應維持「政府體系內的獨立性」，避免政策目標過度擴張。

央行 Fed 美國聯準會

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