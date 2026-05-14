太陽光電單一服務窗口網站有不當畫面？能源署：舊址被別人註冊使用

全球聚焦美中領導人「川習會」經貿角力，經濟部長龔明鑫14日指出，若美中經貿關係能趨於緩和，政府對此「樂觀其成」。他分析，台灣近年強勁的經濟成長，主因就在於台美經貿關係的持續深化，帶動人工智慧（AI）伺服器及資通訊產業（ICT）出口爆發，此一趨勢並未因地緣政治波動而改變。

2026-05-14 15:31