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太陽光電單一服務窗口網站有不當畫面？能源署：舊址被別人註冊使用
網友發現，能源署「太陽光電單一服務窗口」網站出現異常，經濟部說明，該網站近期更換至新網址，原使用的舊網址在停用後遭釋出，原網址13日被其他人士註冊使用，而能源署官網因未修改到所有連結，導致民眾點擊後連結舊有網址、進而出現不當畫面。
根據網友爆料，搜尋「太陽能光電單一窗口」，竟出現「定點茶與外送茶首選品牌∣太陽光電-真人實照保證」的網址連結。
能源署表示，發現後已第一時間更新連結至新網站，並通報台灣網路資訊中心（TWNIC）進行協助。
經濟部已再次檢查各官網的連結及資訊，並通知有提供連結到「太陽光電單一服務窗口」網頁的部會調整網址。
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