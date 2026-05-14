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太陽光電窗口網址連結出包 能源署：已修正並通報
有網路發文提到，點擊能源署官網「太陽光電單一服務窗口」，卻連結至情色服務網站。對此，能源署今晚表示，因該網址更換且舊網址遭他人註冊，導致官網連結不當畫面，已於第一時間更新連結，並通報台灣網路資訊中心（TWNIC）協助處理。
今天有民眾在PTT發文，提到經濟部能源署官網的「太陽光電單一服務窗口」，連結到情色服務網站。
針對網站連結異常情況，經濟部能源署今天表示，受影響的部分是「太陽光電單一服務窗口」網站，該網站近期更換至新網址，舊網址在停用後被釋出，昨天被其他人士註冊使用。
能源署提到，官網因未修改到所有連結，導致民眾點擊後連結舊有網址、進而出現不當畫面。目前已於第一時間更新連結至新網站，並通報台灣網路資訊中心（TWNIC）協助處理。
經濟部說明，已再次檢查各官網的連結及資訊，並通知有提供連結到該網頁的部會調整網址。
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