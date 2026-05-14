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國家儲能系統檢測中心竄煙 經部：進行大型燃燒測試

中央社／ 台北14日電

位於苗栗的國家儲能系統檢測中心今天下午竄出濃煙，引發外界關注。經濟部標準檢驗局晚間說明，這次是針對業者送測電池機櫃樣品進行大型燃燒安全測試，燃燒後產生濃煙屬可能發生現象，已依標準作業程序啟動安全監控及排煙機制，無人員受傷、設備也未受損。

標準局透過新聞稿指出，國家儲能系統檢測中心是辦理儲能系統及相關電池產品安全測試的專業試驗室。這次是依據國家標準執行大型燃燒安全測試，主要目的在於模擬電池熱失控情境，觀察後續燃燒火勢與發煙情形。

標準局表示，上述測試轉換為相關科學數據與參數，將作為未來儲能產品消防安全設計及風險管理的重要依據。

針對外界關切的安全問題，標準局強調，測試是在專用燃燒試驗室內進行，牆體厚度達50公分，並具備完整防火安全設計，測試時也模擬實際儲能貨櫃裝置情境，在樣品周遭加裝耐燃石膏板進行防護。

標準局表示，由於大型燃燒測試本就可能產生大量濃煙，因此執行前已通知消防單位，並依標準程序進行安全監控與排煙處置機制。這次事件未對試驗設備造成損害，檢測中心功能與後續檢測服務均不受影響。

國家儲能系統檢測中心113年12月在銅鑼科學園區開幕啟用，標準局當時透過新聞稿指出，該中心啟用後，成為國內最大儲能系統安全檢測試驗室，已完成防火、燃燒、震動及環境等試驗室建置，擁有最完整檢測項目，並具備360 kW/360 kWh儲能系統安全試驗能量，堪稱全球頂級規模的儲能系統安全檢測試驗室。

經濟部 監控 苗栗

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