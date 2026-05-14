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行政院通過能管法修法草案 經部：提升能源管理效能
行政院會今天通過「能源管理法」部分條文修正草案，經濟部表示，此次修法增訂公開能源銷售統計資料，並提高部分罰鍰金額上限，以提升能源管理效能、落實節能規範。
經濟部透過新聞稿表示，此次修法有四大重點，包括增訂公開能源銷售統計資料，旨在提升公共管理效能及推動能源合理有效運用，並制定因地制宜的節電計畫或策略；增訂一定契約容量以上能源用戶應設置自用發電及儲能設備，強化能源用戶的能源自給能力，提升電網韌性、降低輸配線路損耗。
此外，授權地方政府得派員、委託專業機構或技師執行能源用戶查核，有助於增加地方政府落實節能規定的執行稽查量能；擴大經中央公告指定的特定能源產品管理的授權範圍，如車輛使用的氫燃料等，完善能源產品與業務經營的法制環境。
經濟部表示，考量現行罰鍰金額偏低，難生嚇阻作用，在通盤檢視該法罰則後，提高部分罰鍰金額上限，增訂違法態樣，並授權主管機關得視違法情節輕重公布業者名稱及事由。
經濟部說明，此次修法希望透過由能源供應業公開能源銷售統計資料、強化企業用電責任規範、提供地方政府落實執行節能稽查工具，及提高違規罰則等規定，讓能源管理更透明且有效率，節能規範更落實，同時深化企業節能意識、用電責任。
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