非都土地鬆綁！重大政策可設臨時土方場 最長5年、力拚6月上路

內政部14日部務會報通過「非都市土地使用管制規則」第六條修正草案，新增「國家重大政策」所需臨時設施可設置於非都市土地，並放寬養殖用地得設置部分電力相關設施。國土署署長蔡長展表示，此次修法除因應重大政策推動，也希望解決目前營建剩餘土石方去化困境，未來土方暫置場最長可設置五年，預計最快6月上路。

蔡長展表示，行政院過去曾多次召開營建剩餘土石方相關會議，要求內政部研議修法。過去非都市土地上的土方暫置，必須配合「國家重大建設」才能設置，但實務上許多案件無法符合條件，因此這次新增「配合國家重大政策所需」也可申請設置臨時性暫置場。

蔡長展說明，未來並非任何案件都能申請，仍須由中央目的事業主管機關報請行政院核定重大政策後，才能適用。同時，申請時也須同步提出申請主體、區位限制、使用期限及監督管理等配套措施，由中央及地方政府共同監督，並於期限屆滿後拆除恢復原狀。

此外，為協助農漁村災後復建及用電需求，這次也新增養殖用地可設置部分公用事業設施，包括電線桿、輸配電鐵塔、配電台及開關站，以及輸送電信與電力設施等，但僅限點狀或線狀使用，面積不得超過660平方公尺。國土署指出，這是經濟部提出的需求，希望提升整體供電穩定性。

針對外界關注的土方暫置場管理，蔡長展表示，申請人限政府機關及依法登記公會，例如不動產與營造業公會；暫置期限原則為3年，必要時可再延長2年，最長5年。區位也有限制，包括特定農業區、森林區、河川區及第一級環境敏感區皆不得設置，災害敏感地區及距離學校、醫院1公里內區域也須避開。

蔡長展也指出，目前營建剩餘土石方大多須送往台北港、台中港、濱南工業區或高雄南星計畫等最終處理場，但許多工地距離遙遠，導致運輸與進場成本居高不下。以高雄為例，受台積電（2330）建廠帶動，南星計畫每日車流量龐大，甚至出現排隊情形，因此希望透過暫置場機制，提供都會區周邊緩衝空間，降低土方運輸與處理成本。

蔡長展進一步表示，目前也同步研議修正《資源回收再利用法》，未來將把營建剩餘土石方從過去偏向「廢棄物」定位，改列為可再利用資源。官員指出，目前開挖土方中有六成以上屬於可再利用好土，未來若搭配暫置機制，可望減少直接填海處理，提高再利用效率。

至於申請時程，蔡長展表示，目前規劃地方政府受理後約15天內完成初步審查並報中央，中央也希望同步縮短流程，整體案件力拚兩個月內完成審查，修法預計6月正式上路。

非都市土地使用管制規則修正重點。國土署提供