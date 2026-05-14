華許接掌Fed 央行點出2個少見、關注改革方向

美國聯準會（Fed）新任主席人事拍板定案，確認華許（KevinWarsh）將接替鮑爾，成為Fed新任主席。中央銀行今天於臉書粉絲團發文指出，此次人事有「2個少見」，一是華許任命案罕見票數高度分歧，二是鮑爾卸任後仍續留理事，創Fed近80年首例。

央行今天於臉書粉絲團「全球央行大小事搶鮮看」系列，發文說明此次美國Fed新任主席人事案的特殊之處，也認為華許即將接掌Fed主席，未來改革方向受矚。

央行指出，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）將於5月15日卸任，由華許接棒，而華許的任命案在美國參議院以54比45通過，是美國史上少見的高度分歧正反票數。另一方面，鮑爾於任內最後一場記者會宣布，Fed主席任期屆滿後，將續留Fed理事。

央行表示，1948年，當時Fed主席艾克斯（MarrinerEccles）卸任後續留理事，並在利率政策上與時任美國總統杜魯門（Harry S. Truman）抗衡，奠定Fed的獨立性。鮑爾卸任Fed主席後仍續留理事，創Fed近80年來首例，今年6月FOMC會議，也將久違地出現現任與前任Fed主席同時參與決策的情況。

根據鮑爾說法，他留任是希望在政治壓力升溫之際，維持貨幣政策獨立性，並等待Fed總部翻修案調查告一段落。他並強調，未來將保持低調，且「Fed主席只有一位」，無意成為「影子主席」。

華許方面，他於4月21日任命聽證會中表示，未來可能推動多項改革，包含改善Fed對外溝通方式，建立新的通膨評估指標，縮小Fed資產負債表規模、更依賴利率工具，並主張Fed應專注於貨幣政策核心職責。

Fed自2012年以來，每季發布點陣圖，反映FOMC各成員對政策利率的展望，成為市場對未來利率路徑的評估指標。不過華許並不認同，他主張廢除點陣圖並淡化前瞻式指引（forward guidance），認為過度的政策指引會限制政策彈性、加劇市場噪音，他也質疑定期記者會的必要性。

另外，華許認為Fed慣用的核心PCE通膨指標（僅剔除食品與能源價格）過於粗略，容易受日常市場價格波動影響。他呼籲改採「截尾平均通膨」（trimmedmean inflation）或「中位數通膨」（medianinflation），以排除極端價格波動，更精準觀察廣泛物價趨勢。