「起萌行動」日文專書出版 台灣公民淨零成果走向國際

台灣公民社會淨零成果走向國際，「起萌行動：公民零碳實驗室」日文版出版上市。國科會副主委林法正今天表示，台灣推動淨零轉型過程中，公民社會已累積重要成果，期盼專書能為日本在淨零創新與社會參與上帶來啟發。

國科會今天舉行「起萌行動：公民零碳實驗室」日文專書出版記者會，林法正、日本台灣交流協會台北事務所副代表川合現、台灣日本關係協會秘書長洪英傑、淨零推動小組首席顧問周素卿、全促會秘書長楊志彬、立委張雅琳等人出席。

林法正致詞表示，為達成2050年淨零排放目標，台灣持續強化科技政策與社會創新的整合，並經由「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」，以由下而上的方式助力淨零轉型。淨零沙盒計畫自2023年起推動，至今已培育63件計畫、孵化41個民間團體，不僅彰顯台灣在制度創新上前瞻性，也體現民主社會由基層出發，逐步形塑政策方向的治理特色。

林法正指出，公民團體展現高度熱忱與行動力，透過沙盒實驗機制，讓各項創新構想得以在真實場域中實現，並使減碳措施逐步融入日常生活，帶動行為轉變，加速淨零轉型實踐。他期盼專書能為日本在淨零創新與社會參與上帶來啟發，並進一步深化台日在淨零轉型、社會創新及地方治理等面向交流與合作。

川合現致詞表示，日本與台灣皆已設定2050年淨零排放目標，並積極推動多元措施，而公民意識與社會參與是推動相關措施的重要基礎。他指出，專書介紹台灣公民在各領域為減少溫室氣體排放而努力的具體案例，對促進公民意識轉型與永續實踐發揮正面影響力。

川合現指出，書中提到永續行動並非口號，而是融入每個人的日常習慣，令他深受啟發與共鳴。他認為專書出版不僅能讓更多人學習台灣做法，也有助促進台日交流與合作。

周素卿表示，2023年萌生推動淨零沙盒計畫的念頭，來自對氣候變遷議題的深刻反思。她指出，傳統由政府主導、由上而下的政策設計，往往難以及時回應在地需求，因此，期待讓公民成為能夠提出解方、親自實驗的淨零行動者。

周素卿說，這本書選擇以日文版作為國際交流第一步，是因為日本在地方創生、社區治理與綠色轉型累積深厚經驗，台灣則採取「小而美」策略，面對氣候變遷的共同挑戰，台日之間不僅是彼此的學習對象，更可以成為共同創造未來治理模式的夥伴。

國科會指出，淨零沙盒機制強調由下而上的創新與循證治理，透過跨域協作逐步影響政策設計，並內化為制度一環。未來將持續整合部會資源並深化長期投入，擴大社會參與基礎，建構具台灣特色的淨零轉型治理模式。

國科會表示，台日之間長期累積的信任與友好關係，是推動公民參與淨零轉型最重要的基礎，期盼台日雙方能攜手從東亞出發，發展出一套結合制度韌性與社會創新的淨零路徑，不僅對台日具有意義，也能為國際社會帶來重要啟發。