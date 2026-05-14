快訊

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？統一集團回應

「飛行白宮」內裝曝光！川普空軍一號掀陸網熱議 傳能讓飛彈改道

聽新聞
0:00 / 0:00

國家隊注資森崴3-2又德風場？龔明鑫：先看他的意願

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫說，又德風場一定會往前走，不管是別人接走也好，或是他自己做也好。示意圖。圖／本報資料照片
經濟部長龔明鑫說，又德風場一定會往前走，不管是別人接走也好，或是他自己做也好。示意圖。圖／本報資料照片

將即下市的森崴能源，旗下有又德風場，是離岸風電3-2期的獲配案場，表定2029年完工，但現在森崴能源遇到嚴重財務危機，外傳有國家隊可能注資協助。經濟部長龔明鑫表示，要了解森崴的意願，如果他自己覺得有辦法處理就照合約走。

龔明鑫表示，森崴看起來是個別企業財務上的問題，這也就是為何經濟部在離岸風電3-3的選商會把財務指標拉高的原因，又德風場是非常好的風場，現在要先了解森崴的樓法，但不論如何，又德風場一定會往前走，「不管是別人接走也好，或是他自己做也好，因為它是一個非常好的風場，大家可以放心。

曾被視為綠能指標股的森崴能源，淨值為負，將於6月23日下市，森崴能源的財務危機也衝擊母公司正崴及永崴投控的股價。是否已準備好國家隊進場救援？龔明鑫表示，還是要先了解森崴的意願，如果森崴有辦法處理就自己處理，經濟部會尊重，按照合約進行。

離岸風電 龔明鑫 國家隊

延伸閱讀

森崴將下市恐影響台電電網佈局？經濟部給出答案

承攬台電風場虧損 森崴首季淨值負數面臨下市壓力

森崴能源6/23下市 經部：不影響台電離岸風電二期

台電風場虧損影響 正崴、永崴投控、森崴能源明日復牌恐不樂觀

相關新聞

森崴將下市恐影響台電電網佈局？經濟部給出答案

森崴能源（6806）即將在6月23日下市，外界關心是否影響台電工程進度，經濟部次長賴建信14日表示，台電公司跟專案管理團隊在締約過程中，都做好相當的風險管控，包括森崴能源財務狀況都有第一時間掌握，目前相關的工程進度已超過96％，台電公司在確保計畫目標達成的狀況下，已經運用了履約管理相關規則做「監督付款」，會在此機制下進入完全剩下的進度。

核二倉庫火警 核安會：未影響機組安全運作、無放射性外釋

新北市萬里區核二廠內一間鐵皮倉庫今天凌晨發生火警，無人受傷受困，燃燒紙張、文件等雜物，火勢撲滅燃燒面積約20平方公尺。核能安全委員會在官網說明，廠區外圍一般行政倉庫火災，未影響機組安全運作，亦無放射性外釋。

非都土地鬆綁！重大政策可設臨時土方場 最長5年、力拚6月上路

內政部14日部務會報通過「非都市土地使用管制規則」第六條修正草案，新增「國家重大政策」所需臨時設施可設置於非都市土地，並放寬養殖用地得設置部分電力相關設施。國土署署長蔡長展表示，此次修法除因應重大政策推動，也希望解決目前營建剩餘土石方去化困境，未來土方暫置場最長可設置五年，預計最快6月上路。

華許接掌Fed 央行點出2個少見、關注改革方向

美國聯準會（Fed）新任主席人事拍板定案，確認華許（KevinWarsh）將接替鮑爾，成為Fed新任主席。中央銀行今天...

國家隊注資森崴3-2又德風場？龔明鑫：先看他的意願

將即下市的森崴能源，旗下有又德風場，是離岸風電3-2期的獲配案場，表定2029年完工，但現在森崴能源遇到嚴重財務危機，外傳有國家隊可能注資協助。經濟部長龔明鑫表示，要了解森崴的意願，如果他自己覺得有辦法處理就照合約走。

核二廠倉庫今晨火災 龔明鑫：要求台電重新盤點檢視原因

核二廠14日凌晨3點倉庫火警，1小時內已撲滅。台電表示，事件無人受傷，發生火災的倉庫離廠房尚有一段距離，機組設備未受影響，也無輻射外洩疑慮，後續待消防單位調查確認事發肇因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。