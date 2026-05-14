國家隊注資森崴3-2又德風場？龔明鑫：先看他的意願

將即下市的森崴能源，旗下有又德風場，是離岸風電3-2期的獲配案場，表定2029年完工，但現在森崴能源遇到嚴重財務危機，外傳有國家隊可能注資協助。經濟部長龔明鑫表示，要了解森崴的意願，如果他自己覺得有辦法處理就照合約走。

龔明鑫表示，森崴看起來是個別企業財務上的問題，這也就是為何經濟部在離岸風電3-3的選商會把財務指標拉高的原因，又德風場是非常好的風場，現在要先了解森崴的樓法，但不論如何，又德風場一定會往前走，「不管是別人接走也好，或是他自己做也好，因為它是一個非常好的風場，大家可以放心。

曾被視為綠能指標股的森崴能源，淨值為負，將於6月23日下市，森崴能源的財務危機也衝擊母公司正崴及永崴投控的股價。是否已準備好國家隊進場救援？龔明鑫表示，還是要先了解森崴的意願，如果森崴有辦法處理就自己處理，經濟部會尊重，按照合約進行。