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偷拍犯罪零容忍 卓揆：強化查緝不法及場域查核

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰14日於行政院會聽取法務部、內政部及衛生福利部說明近期發生診所竊錄影像案後表示，法務部及內政部警政署已成立專案偵辦，依照《刑法》、《個人資料保護法》、《醫療法》等法規，必須加強查緝不法偷拍行為，並全力阻斷影像散布，防止二次傷害，也請地方政府全力配合執行。

卓榮泰進一步指出，凡涉及隱私的各類場域，不論消費場所或醫療場所，例如美容診所、美容院、健身中心、旅宿場所等，絕不容許偷拍犯罪行為，請衛福部、運動部、交通部、經濟部及各地方政府，立即展開主動查核，嚴禁不法行為。

卓榮泰強調，對於任何侵犯隱私的偷拍行為絕對零容忍，各部會應全力配合，保護個人隱私安全，並遵守《個資法》相關規範；在公開場域，如有正當理由及需要，要留存錄影錄音的影像，應公開標示、主動告知，影像拍攝及影像使用範疇，也要獲得消費者同意。

卓榮泰指出，特殊影像設備販售有多元的情境、樣態及需求，實名制是否能有效防範犯罪行為，須進一步研議；至於相關法規目前是否不足，電商平台販售要如何有效管制，則請數位發展部進行研議；此外，特殊影像設備的施工廠商如何加強管理，也請業務相關主管機關持續研議並釐清。

最後，卓榮泰表示，目前最重要的是讓社會儘快瞭解偵辦過程，若能確保影像沒有外流，可以讓大家較為安心，場域查核也能讓國人無恐懼之虞；法規上若有不足之處，則研議法規上的補充，從各方面強化，以整體回應社會期待。

偷拍 卓揆 卓榮泰

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