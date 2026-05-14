行政院通過能管法草案 4大重點強化大戶用電責任

為因應能源轉型及產業發展需求，行政院院會14日審議通過「能源管理法部分條文修正草案」。經濟部表示，本次修法有四大重點，包含要求業者公開能源銷售統計資料、強化企業用電責任規範、地方政府落實稽查，及提高違規罰則等規定，以提升能源管理效能、讓節能規範更加落實。

經濟部說明，第一、增訂公開能源銷售統計資料，主要是希望提升公共管理效能及推動能源合理有效運用，並制定因地制宜節電計畫或策略。第二、增訂一定契約容量以上能源用戶，應設置自用發電及儲能設備，目的在於強化我國能源用戶的能源自給能力，提升電網韌性、降低輸配線路損耗。

第三、授權地方政府得派員或委託專業機構或技師，執行能源用戶查核。經濟部指出，這將有助於增加地方政府落實節能規定，執行稽查量能。第四、擴大經中央公告指定的特定能源產品管理的授權範圍， 如車輛使用的氫燃料等，去完善能源產品與業務經營的法制環境，使業者有法可循。此外，提高部分罰鍰金額上限、增訂違法態樣，並授權主管機關得視違法情節輕重公布業者名稱及事由，以敦促業者愛惜商譽。

經濟部表示，本次修法將使能源管理更具透明、效率，並可深化企業節能意識、用電責任，也將藉此進一步完善相關法規制度，敦促企業落實節能規範，讓節能成為企業文化的一部分，帶動全國對節能的重視與實際行動。