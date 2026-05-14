核二廠倉庫今晨火災 龔明鑫：要求台電重新盤點檢視原因

核二廠14日凌晨3點倉庫火警，1小時內已撲滅。台電表示，事件無人受傷，發生火災的倉庫離廠房尚有一段距離，機組設備未受影響，也無輻射外洩疑慮，後續待消防單位調查確認事發肇因。

雖然是廠區外圍的倉庫發生火災，但仍引起關注。經濟部長龔明鑫表示，火災地點距離機組滿遠的舊倉庫，廠區內的消防組在很短的時間內將火勢撲滅，原因是否為舊倉庫電線走火或其他原因，會重新全部盤點一次，釐清火災事故發生原因。

根據核安會新聞稿，核二廠通報14日3時5分位於廠區外圍一般行政倉庫發生火災，經核二廠及地方消防單位進行滅火，已於3時55分撲滅，火災原因尚在調查中。

核安會指出，核二廠2部機組目前在除役期間，此次發生火災的倉庫離廠房尚有一段距離，未影響機組運作安全，也無放射性外釋，核安會持續追蹤電廠後續處理情形。

台電說明，核二廠入口處舊倉庫14日凌晨3時5分發生火警，廠內消防班第一時間前往現場滅火，並同步通報核安會、新北市政府消防局及金山、萬里區公所，後續經萬里地區附近消防隊協助，火勢已於3時55分撲滅，事件無人受傷，火災發生原因待消防單位調查。