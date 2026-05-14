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齊柏林衛星預計今年7月正式營運 推動太空產業升級

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰14日於行政院會聽取國家科學及技術委員會「齊柏林衛星（Norad ID: 66666）運作現況及影像應用」報告後表示，「福爾摩沙衛星八號」是我國第一個自製的次米級遙測衛星星系，自2025年至2031年間會逐年布建，而第一顆「齊柏林衛星」在2025年11月成功升空入軌，代表台灣正邁向賴清德總統「競逐太空」的國政願景，讓太空計畫能更進一步強化國家安全，發展太空經濟。

卓榮泰說明，齊柏林衛星在一連串嚴密的測試之後，2026年1月展開了正式取像任務，也透過驗證確認原始影像解析度符合1米規格，再運用影像後處理技術，可提升至0.7米；另外，影像清晰度與訊噪比都優於原始設計，確認齊柏林衛星順利達成，也超越了原來的預定任務。

此外，卓榮泰表示，齊柏林衛星除了提供全色態（黑白）、多光譜影像（彩色）與融合影像之外，也取得全球解析度最高的紅邊波段影像，可提升環境監測能力。預計2026年7月起，齊柏林衛星即可正式營運，應用在國家安全、環境監測、精準農業及災害防救等領域，院長請國科會持續推廣後續影像應用發展。

卓榮泰強調，「福衛八號」是臺灣正式邁向國際太空產業鏈的重要起點，也肩負帶動國內產業升級的任務，現已有16項國產元件在軌驗證符合設計、完全自製太空望遠鏡等。院長也請國科會持續培育太空科技人才，投入低軌通訊衛星、自主發射、衛星應用及外太空探索等重點發展方向，並透過跨部會資源整合、透過太空產業升級，帶動本土傳統產業升級，讓太空經濟深耕臺灣，同時鏈結全球供應鏈。

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