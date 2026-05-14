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川習會登場 龔明鑫：「樂觀其成」美中關係和緩

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
5月14日上午，中國大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與到訪的美國總統川普（左）舉行會談。新華社
5月14日上午，中國大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與到訪的美國總統川普（左）舉行會談。新華社

全球聚焦美中領導人「川習會」經貿角力，經濟部長龔明鑫14日指出，若美中經貿關係能趨於緩和，政府對此「樂觀其成」。他分析，台灣近年強勁的經濟成長，主因就在於台美經貿關係的持續深化，帶動人工智慧（AI）伺服器及資通訊產業（ICT）出口爆發，此一趨勢並未因地緣政治波動而改變。

龔明鑫表示，台灣的出口動能主要集中在美國市場，雙向投資亦持續進行，與美深化的趨勢不會改變。因此，美中關係若能談得好、讓局勢緩和，也樂觀其成，但評估對台灣影響有限。

龔明鑫指出，去年台灣經濟成長率寫下8%以上的佳績，今年也有望超過7%，為幾十年來最好狀況；此外，今年前4個月出口成長將近50%，消費者物價指數（CPI）亦能維持在2%以下，整體數據亮眼。

據財政部統計，今年前4個月出口達2,633.5億美元，創歷年同期新高，年增47.8%，也是歷年同期次大增幅。龔明鑫補充，傳統產業雖面臨挑戰，但總體狀況已逐步好轉，如機械產品出口已轉為正成長，雖然工具機產業仍待協助，但總體而言已比去年更好，如何將經濟成績單「讓大家更有感」，讓百工百業都能受惠，是政府下一步的努力目標。

針對普利司通與資生堂等日商宣布關廠、裁員等訊息，龔明鑫認為，這屬外商在全球布局的特別考量，政府表示尊重。不過，台灣今年前3個月平均失業率約3.35%，也是相對低點，顯示勞動市場穩定，後續政府也會針對這些失業員工，提供相關的協助。

川習會 龔明鑫 美中關係

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