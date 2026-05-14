520前夕民調經濟滿意度提高 龔明鑫：這2年真的還不錯

總統賴清德執政即將滿2年，一份媒體民調指出，經濟的滿意度與不滿意度相當，但滿意度有較明顯成長，經濟部長龔明鑫對此表示「真的啊？那我們就努力繼續加油」。龔明鑫強調，從客觀數據看來，「這兩年真的是還不錯」。

龔明鑫表示，經濟成長率去年8％以上，今年可能會超過7％，這大概是幾十年來最好的狀況，今年前4個月出口成長40％、50％，這是非常好的數據；雖然傳產還是受到很大的挑戰，但已經比去年稍微好轉。

龔明鑫說，雖然客觀數據看起來還不錯，但好成績應該普惠給大眾，讓百工百業都受惠，讓大家都可以因為經濟成長而獲得好處，這是經濟部要努力的地方。

雖然台灣經濟成長率很好，但近日傳出普利司通及資生堂兩大知名日商相繼宣布關掉台灣廠的消息，引發外界對勞工生計的關注。

龔明鑫表示，傳統產業的狀況今年已比去年好，機械出口已轉為正成長，且幅度還不錯，工具機產業可能還是不好，經濟部會再看看如何提供協助；至於日商在台工廠關廠一事，他認為日商有其全球布局的考量，經濟部會予以奠重，至於勞工生計問題，台灣今年前3月的失業率平均3.32％，是非常低的水準，可視關廠員工的意向，予以協助。