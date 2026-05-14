森崴重挫傳國家隊接手？ 龔明鑫：優先尊重業者意願

離岸風電開發商財務危機延燒，市場傳出「國家隊」可能進場接手救援又德風場。經濟部長龔明鑫14日回應，又德風場地理位置極佳，是國內非常優質的場址，無論由誰經營都一定會持續推動；至於是否由國家隊主導進場，則須優先了解業者的意願，若業者能自行處理，政府將予以尊重並依合約執行。

森崴能源（6806）因子公司富崴能源承攬「離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案」產生鉅額虧損，導致淨值轉負，遭證交所公告將於6月23日終止上市，引發市場擔憂離岸風電選商狀況。業界甚至呼籲台電、中華電信（2412）等公營事業應帶領本土供應鏈成立「台灣國家隊」，以挽救又德風場並穩定產業信心。

龔明鑫指出，森崴目前的狀況偏向個別企業的財務問題，並不具產業普遍性。也因著吸取了過去3-1期與3-2期的經驗，經濟部在3-3期選商規則中，已特別加高「財務指標」的比重，確保獲選業者有足夠的財務韌性完成開發，以維持市場對離岸風電政策的長期信心。

龔明鑫強調，又德風場地理區位優越，屬國內極佳的開發場址，政府定將確保該風場開發計畫持續推進，不致中斷。無論未來是由原團隊繼續經營，或由其他業者接手開發，經濟部均會密切掌握森崴能源的營運變動。至於是否要有「國家隊」主導，將優先視業者意願及自主處理能力而定；若業者評估可自行處置，政府會予以尊重，依原契約機制推動。

此外，針對核二廠發生的火警意外，龔明鑫表示，事故發生地點位於外圍的舊倉庫，與機組核心區域距離遙遠，並未影響電廠正常運行與安全。場內消防組已在第一時間撲滅火勢，目前初步研判可能是舊倉庫電線走火所致。為確保萬無一失，會要求台電針對全台電廠的相關設施進行全面盤點，釐清起火原因。