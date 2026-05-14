芬蘭台商會成立 深化台芬科技、貿易及文化實質連結

為促進台灣與芬蘭間的產業互動與商業創新，「芬蘭台商會」（Taiwanese Chamber of Commerce in Finland，簡稱 TCCF）日前在赫爾辛基舉行成立大會，未來將協助企業在科技、貿易及文化領域建立實質聯繫，致力於為台芬經貿發展注入跨界合作的新能量 。

芬蘭是台灣在北歐地區重要貿易夥伴，目前在芬蘭定居的台灣僑民約200餘人。2024年台灣對芬蘭貿易額約為5.13億美元，出口芬蘭主要項目為積體電路、螺絲螺帽類、自動資料處理機及附屬單元、通訊用品及配備、機動車輛之配備、變壓器變流器、鈷礦石等。

由芬蘭台商會會長廖玫瑛領軍的團隊，成員分別在芬蘭長久深耕於設計、旅遊、法律、餐飲新創及科技業等專業領域。她強調，此一多元背景的整合，使得商機能夠在不同產業間產生碰撞，進一步推動包含高科技交流與永續觀光等長期合作計畫。

廖玫瑛指出，台商會對未來的展望，是打造台灣的製造硬實力與芬蘭的軟體創新可以強強合作的實務平台。預定六月將在奧盧（Oulu）參加數位健康研討會，後續也將強化台芬國防科技交流，積極為台芬兩國在 AI、6G 等關鍵產業搭建起通往未來的跨國橋梁。

多位芬蘭在地領袖也參加 TCCF 成立大會，包括芬蘭晶片中心（Finland Chip Competence Center）總監 Pasi Pylväs，就半導體研發與供應鏈對接與TCCF交換意見 。在 AI 應用方面，Verda Cloud 首席商務官 Anssi Harjunpää 介紹其在經濟實惠算力服務上的優勢，預期將能與台灣的硬體實力產生高度互補 。