快訊

台積電收高50元拉動台股收漲377點 記憶體及MLCC強勢亮眼

獨 ／柯文哲換律師求17年重刑翻盤！重組戰隊「這2人」加入鏖戰二審

疫情時代後孩子都不愛閱讀？全球消失的親子共讀日常

聽新聞
0:00 / 0:00

森崴將下市恐影響台電電網佈局？經濟部給出答案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
經濟部常務次長賴建信。記者杜建重／攝影
經濟部常務次長賴建信。記者杜建重／攝影

森崴能源（6806）即將在6月23日下市，外界關心是否影響台電工程進度，經濟部次長賴建信14日表示，台電公司跟專案管理團隊在締約過程中，都做好相當的風險管控，包括森崴能源財務狀況都有第一時間掌握，目前相關的工程進度已超過96％，台電公司在確保計畫目標達成的狀況下，已經運用了履約管理相關規則做「監督付款」，會在此機制下進入完全剩下的進度。

森崴能源子公司富崴能源承攬台電「離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案」，在採購發包期間因俄烏戰爭等因素造成通貨膨脹、升息等不可歸責事由，造成虧損。雖然富崴能源向台電申請追加預算，台電日前同意支付新台幣55億5,693萬3,697元，仍無法改變虧損命運。

對此，賴建信指出，台電公司締約的是森崴能源公司，實際上台電公司跟專案管理團隊在締約過程中，均有做好相當的風險管控。同時在第一時間掌握森崴能源財務狀況，台電公司也有相關法律團隊協助，提供法律意見促進業主權利的保障。

賴建信說，第二，森崴能源跟台電公司締約的工程進度，目前為止已超過96%，至只剩下約三分之一的海纜、還有部分風機尚未完成安裝。台電公司在確保計畫目標達成的狀況下，已經運用了履約管理相關規則「監督付款」。

賴建信近一步說明，所謂的監督付款部分就是針對施工團隊，如果廠商財務有狀況或問題，台電可以確保其他的施工團隊可以領到他施工所需的貨款，並達成計畫目標，台電公司會在這樣的機制之下，繼續完成剩下的不到4%左右的進度。

最後，賴建信強調，我國的離岸風電發展，今年目標經盤點後，其他的案場都進行得非常順利，台電公司離岸風電二期的計畫，目前也不會受到這個影響，現在正在施工中，對於今年的目標達成台電公司是有信心的。

台電 經濟部 俄烏戰爭

延伸閱讀

台電風場虧損影響 正崴、永崴投控、森崴能源明日復牌恐不樂觀

森崴能源6月23日下市！明日大逃殺 後天開始打入「加重處罰」全額交割

台電新總座掛保證 發展AI供電也沒問題

穩定供電為首要！ 台電總經理郭天合掛保證：護國神山、AI 用電沒問題

相關新聞

森崴將下市恐影響台電電網佈局？經濟部給出答案

森崴能源（6806）即將在6月23日下市，外界關心是否影響台電工程進度，經濟部次長賴建信14日表示，台電公司跟專案管理團隊在締約過程中，都做好相當的風險管控，包括森崴能源財務狀況都有第一時間掌握，目前相關的工程進度已超過96％，台電公司在確保計畫目標達成的狀況下，已經運用了履約管理相關規則做「監督付款」，會在此機制下進入完全剩下的進度。

核二倉庫火警 核安會：未影響機組安全運作、無放射性外釋

新北市萬里區核二廠內一間鐵皮倉庫今天凌晨發生火警，無人受傷受困，燃燒紙張、文件等雜物，火勢撲滅燃燒面積約20平方公尺。核能安全委員會在官網說明，廠區外圍一般行政倉庫火災，未影響機組安全運作，亦無放射性外釋。

政院通過能源管理法修正案 未來用電大戶需設置自發自用儲能設施

為因應能源業務發展需要，強化能源需求面管理及推行深度節能政策，行政院於14日院會審議通過《能源管理法部分條文修正草案》。經濟部次長賴建信指出，此次修法主要是針對用電量達一定規模的用戶，未來將要求設置自發自用儲能設施，藉此提升電網供電穩定與韌性；同時也希望大型用電戶提出能源管理計畫，以達成節能效果。

芬蘭台商會成立 深化台芬科技、貿易及文化實質連結

為促進台灣與芬蘭間的產業互動與商業創新，「芬蘭台商會」（Taiwanese Chamber of Commerce in Finland，簡稱 TCCF）日前在赫爾辛基舉行成立大會，未來將協助企業在科技、貿易及文化領域建立實質聯繫，致力於為台芬經貿發展注入跨界合作的新能量 。

白話財經EP186｜油價飆漲機票變貴了 機票怎麼買最划算？

美伊戰爭開打數月引發油價飆漲，航空公司因為不堪燃料成本上揚等負擔紛紛調高機票價格，面對端午連假、暑假旺季將至，民眾該怎麼買機票才最划算？在旅遊開銷上，有哪些省費降費的作戰策略最為實用？

台電新總座：供電沒問題

台電總經理由出身發電基層的郭天合接任。郭天合昨（13）日與媒體茶敘時表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，「護國神山」用電、及發展AI，供電也絕對沒有問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。