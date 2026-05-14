森崴將下市恐影響台電電網佈局？經濟部給出答案

森崴能源（6806）即將在6月23日下市，外界關心是否影響台電工程進度，經濟部次長賴建信14日表示，台電公司跟專案管理團隊在締約過程中，都做好相當的風險管控，包括森崴能源財務狀況都有第一時間掌握，目前相關的工程進度已超過96％，台電公司在確保計畫目標達成的狀況下，已經運用了履約管理相關規則做「監督付款」，會在此機制下進入完全剩下的進度。

森崴能源子公司富崴能源承攬台電「離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案」，在採購發包期間因俄烏戰爭等因素造成通貨膨脹、升息等不可歸責事由，造成虧損。雖然富崴能源向台電申請追加預算，台電日前同意支付新台幣55億5,693萬3,697元，仍無法改變虧損命運。

對此，賴建信指出，台電公司締約的是森崴能源公司，實際上台電公司跟專案管理團隊在締約過程中，均有做好相當的風險管控。同時在第一時間掌握森崴能源財務狀況，台電公司也有相關法律團隊協助，提供法律意見促進業主權利的保障。

賴建信說，第二，森崴能源跟台電公司締約的工程進度，目前為止已超過96%，至只剩下約三分之一的海纜、還有部分風機尚未完成安裝。台電公司在確保計畫目標達成的狀況下，已經運用了履約管理相關規則「監督付款」。

賴建信近一步說明，所謂的監督付款部分就是針對施工團隊，如果廠商財務有狀況或問題，台電可以確保其他的施工團隊可以領到他施工所需的貨款，並達成計畫目標，台電公司會在這樣的機制之下，繼續完成剩下的不到4%左右的進度。

最後，賴建信強調，我國的離岸風電發展，今年目標經盤點後，其他的案場都進行得非常順利，台電公司離岸風電二期的計畫，目前也不會受到這個影響，現在正在施工中，對於今年的目標達成台電公司是有信心的。