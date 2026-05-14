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貝萊德：AI 驅動新一波的資安競賽 美股預估獲利動能三級跳
即使荷莫茲海峽正處於封鎖狀態、全球供應鏈因此受到干擾，美股依然創下歷史新高。貝萊德智庫指出，AI基礎建設擴張所帶來的成長動能，正抵銷供給衝擊所造成的經濟成長拖累。
貝萊德指出，AI驅動新一波的資安競賽，進一步強化這股動能，持續推升市場對運算能力、雲端基礎建設及先進AI模型的需求。「科技七巨頭」目前預估單季獲利將成長 57%（其中輝達尚未公布財報），是彭博資訊上個月預估的三倍。此外，今年資本支出預估已上調至最高7,250億美元，較財報公布前的預期上調約10%。
貝萊德分析，美股表現強勁，反映AI基礎建設擴張的規模與廣度。S&P 500 指數第1季預估獲利成長率已升至約28%，約為4月初的兩倍。同期間，MSCI新興市場科技類股的預估獲利成長率更大幅飆升至約160%。
目前貝萊德仍維持偏好風險資產，持續加碼美股與新興市場股票，因為新興市場同時受惠於AI基礎建設擴張以及大宗商品出口需求。貝萊德偏好股票勝於債券，並持續減碼美國長天期公債，轉而看好短天期與中天期債券，以掌握報酬機會。
不過，貝萊德強調，這樣的配置觀點仍建立在荷莫茲海峽最終將恢復正常通行的前提上，儘管目前仍未出現重新開放的跡象。若海峽封鎖持續過久，情勢可能轉變。屆時，通貨膨脹與利率可能進一步攀升至足以壓抑市場評價、並收緊金融環境的程度，最終對風險資產與AI基礎建設擴張速度形成挑戰。
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