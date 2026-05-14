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檔案支援教學網改版 逾2千件國家檔案影像成備課素材

中央社／ 台北14日電

國家發展委員會檔案管理局推出的「檔案支援教學網」全新改版上線，針對108課綱，梳理出17個主題，精選逾2000件國家檔案影像，並採創用CC授權無償下載，讓國家檔案成為教師備課的重要素材。

國發會檔案局今天透過新聞稿指出，「檔案支援教學網」希望透過系統整合各類數位素材與實體服務，讓國家記憶觸手可及；新版網站不僅提供檔案資源，也讓國家檔案更容易融入課堂教學。

檔案支援教學網（https://art.archives.gov.tw/）新版網站改以國家檔案館建築湛紅意象為主題色調，支援手機、平板與桌機等各式螢幕尺寸，並取得無障礙網頁AA等級標章，友善高齡者與不同需求使用者。

檔案支援教學網配合108課綱研發的主題素材集，由檔案局研究人員系統性梳理龐雜的國家檔案，並對應新課綱的歷史、地理、公民等必修核心單元，設計如「導讀台灣地圖」、「台灣衛生體系的建置與發展」等17個主題，並分設次主題，以檔案為素材進行編寫，解決教師備課大海撈針的困境。

檔案局表示，這些經過「教學轉化」的檔案素材，採用創用CC「姓名標示－非商業性」授權模式無償下載，提升檔案近用性，教師可便捷進行檔案加值應用，方便進一步運用於教案研發與課堂教學。

檔案局補充，教師也可從中尋找與學校所在縣市、社區相關的國家檔案，當檔案與學生生活環境或當代人權議題產生連結時，更能啟發學生同理心與人文思考。

此外，網站設有「轉型正義教育專區」置放相關素材，並與教育部學科中心長期合作，協助教師將檔案置入教案，推動轉型正義教育。

檔案局也透過國家檔案高中營隊，引導學生運用檔案產出研習成果，並轉化為大學入學的學習歷程檔案，讓國家檔案的價值在教育體系扎根。

108課綱

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