高油價環境對美非投等債前景佳

美伊和談不順利，美國總統川普表示，拒絕伊朗和平協議內容後，油價迅速彈升，雖然目前AI題材熱潮未減，地緣政治影響有限，但投資人亦須居高思危，做好多元配置以降低可能的波動風險。野村投信表示，非投資等級債券不僅與股市的連動度較高，指數中能源產業占比高達11%，更能受惠高油價環境，近年來非投等債整體信用評級優於過往，基本面有利非投資等級債，目前美國非投資等級債券指數到期殖利率為7.26%，債息具有吸引力，投資前景看好。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，美國經濟基本面良好，新公布4月新增非農就業人數達11.5萬人，優於市場預期，失業率持平在4.3%，不但激勵股市續創新高，聯準會可能會比市場預期更久地按兵不動，短期內降息機會更加渺茫。在投資配置上，股市仍應以成長潛力高的AI相關類股為主，但投資人亦需留意短線衝高後的回檔可能，債券部位可做為整體資產的緩衝，可增持美國非投資等級債，除存續期較短、受利率變動的影響程度較低，美國企業獲利預期表現極佳，彭博日前統計標普 500指數成份股首季獲利年增率高達27%，良好的企業獲利使債券違約風險低，也是美國非投資等級債的利基。

樓克望指出，從產業的分布來看，選擇美國非投資等級債亦有助於降低投資人在AI相關領域的投資曝險比重。根據統計，在標普500指數成分股中，聚焦在AI或AI相關的比重接近50%，但AI相關企業占投資等級債不到20%，占非投資等級債更不到5%。若未來AI相關類股因不確定因素如地緣政治等出現震盪時，非投資等級債與AI較低的連結度有望提供適度的緩衝。

野村（愛爾蘭）美國非投資等級債團隊指出，美伊爭端歹戲拖棚，但團隊仍預期最終將獲解決；川普總統希望在11月期中選舉前將重心轉回「民生成本」，而美國的海上封鎖正大幅削弱伊朗原油收入。非投資等級債的能源產業占比高、軟體產業占比低，可望受惠持續位於高檔的油價，而團隊也將持續區分出AI受益者與受衝擊者。展望未來，在企業獲利穩健、違約率偏低的環境下，非投資級債目前提供約7%到期殖利率，對於追求較高息收的投資人來說仍極具吸引力。