快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

高油價環境對美非投等債前景佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
非投資等級債的AI占比低於標普500及投資等級債。(資料來源：Bloomberg, Barclays Research,Morgan Stanley, Insight calculations；資料日期：2026/02)
非投資等級債的AI占比低於標普500及投資等級債。(資料來源：Bloomberg, Barclays Research,Morgan Stanley, Insight calculations；資料日期：2026/02)

美伊和談不順利，美國總統川普表示，拒絕伊朗和平協議內容後，油價迅速彈升，雖然目前AI題材熱潮未減，地緣政治影響有限，但投資人亦須居高思危，做好多元配置以降低可能的波動風險。野村投信表示，非投資等級債券不僅與股市的連動度較高，指數中能源產業占比高達11%，更能受惠高油價環境，近年來非投等債整體信用評級優於過往，基本面有利非投資等級債，目前美國非投資等級債券指數到期殖利率為7.26%，債息具有吸引力，投資前景看好。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，美國經濟基本面良好，新公布4月新增非農就業人數達11.5萬人，優於市場預期，失業率持平在4.3%，不但激勵股市續創新高，聯準會可能會比市場預期更久地按兵不動，短期內降息機會更加渺茫。在投資配置上，股市仍應以成長潛力高的AI相關類股為主，但投資人亦需留意短線衝高後的回檔可能，債券部位可做為整體資產的緩衝，可增持美國非投資等級債，除存續期較短、受利率變動的影響程度較低，美國企業獲利預期表現極佳，彭博日前統計標普 500指數成份股首季獲利年增率高達27%，良好的企業獲利使債券違約風險低，也是美國非投資等級債的利基。

樓克望指出，從產業的分布來看，選擇美國非投資等級債亦有助於降低投資人在AI相關領域的投資曝險比重。根據統計，在標普500指數成分股中，聚焦在AI或AI相關的比重接近50%，但AI相關企業占投資等級債不到20%，占非投資等級債更不到5%。若未來AI相關類股因不確定因素如地緣政治等出現震盪時，非投資等級債與AI較低的連結度有望提供適度的緩衝。

野村（愛爾蘭）美國非投資等級債團隊指出，美伊爭端歹戲拖棚，但團隊仍預期最終將獲解決；川普總統希望在11月期中選舉前將重心轉回「民生成本」，而美國的海上封鎖正大幅削弱伊朗原油收入。非投資等級債的能源產業占比高、軟體產業占比低，可望受惠持續位於高檔的油價，而團隊也將持續區分出AI受益者與受衝擊者。展望未來，在企業獲利穩健、違約率偏低的環境下，非投資級債目前提供約7%到期殖利率，對於追求較高息收的投資人來說仍極具吸引力。

債券 伊朗 題材

延伸閱讀

科技財報助攻領航 美股基金淨流入續居冠

台股基金漲勢凌厲 法人：轉進美股占比高基金以分散風險

戰爭風險影響有限 基本面支撐美股中長期走勢

貝萊德觀點報告：投資等級債是值得關注的核心資產…有機會受惠於資本利得空間

相關新聞

核二倉庫火警 核安會：未影響機組安全運作、無放射性外釋

新北市萬里區核二廠內一間鐵皮倉庫今天凌晨發生火警，無人受傷受困，燃燒紙張、文件等雜物，火勢撲滅燃燒面積約20平方公尺。核能安全委員會在官網說明，廠區外圍一般行政倉庫火災，未影響機組安全運作，亦無放射性外釋。

台電新總座：供電沒問題

台電總經理由出身發電基層的郭天合接任。郭天合昨（13）日與媒體茶敘時表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，「護國神山」用電、及發展AI，供電也絕對沒有問題。

穩定供電為首要！ 台電總經理郭天合掛保證：護國神山、AI 用電沒問題

台電總經理由發電基層出身的郭天合接任。郭天合13日與媒體茶敘時表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，護國神山用電、以及發展AI，供電也絕對沒有問題。

台電新總座掛保證 發展AI供電也沒問題

台電日前舉行總經理交接，發電基層出身的郭天合接任新總座，談及未來工作目標，郭天合表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，即便發展AI，供電也絕對沒有問題。

社宅婚育戶新納7至17歲家庭須重送件？ 國住都這樣說

中央社宅第2季招租將於5月22日開跑，配合《住宅法》修法，本季婚育戶資格正式放寬，從原本僅限育有0至6歲學齡前子女家庭，擴大納入育有7至17歲未成年子女家庭。過去因資格不符未能以婚育戶身分申請的民眾，若新制放寬後符合資格是否須重新送件？國家住都中心對此進行解釋。

葉俊顯坐鎮 國發基金管理平台首場指導會將登場

國發基金近年積極攜手各部會，建構主題式投資百億基金，為強化資源整合並精進管考效率，國發基金已成立「投資整合管理平台」。據了解，繼2月召開首次工作小組會議後，預計本月召開第一次「指導委員會」，由國發會主委葉俊顯親自主持，針對各部會專案的案源交流、投資內容等狀況，進行高層級的決策討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。