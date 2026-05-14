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核二倉庫火警 核安會：未影響機組安全運作、無放射性外釋

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
核二今天凌晨倉庫火警，核安會說明：未影響機組安全運作、無放射性外釋。記者游明煌／翻攝
核二今天凌晨倉庫火警，核安會說明：未影響機組安全運作、無放射性外釋。記者游明煌／翻攝

新北市萬里區核二廠內一間鐵皮倉庫今天凌晨發生火警，無人受傷受困，燃燒紙張、文件等雜物，火勢撲滅燃燒面積約20平方公尺。核能安全委員會在官網說明，廠區外圍一般行政倉庫火災，未影響機組安全運作，亦無放射性外釋。

核能安全委員會核安管制組指出，核二廠通報，今天凌晨3時5分位於廠區外圍一般行政倉庫發生火災，經核二廠及地方消防單位進行滅火，已於3時55分撲滅，火災原因尚在調查中。

核能安全委員會表示，核二廠2部機組目前在除役期間，此次發生火災的倉庫離廠房尚有一段距離，未影響機組運作安全，亦無放射性外釋。核安會持續追蹤電廠後續處理情形。

新北市消防局大批消防人車獲報後趕至到場，現場有火煙，3時51分火勢控制，3時54分火勢撲滅，倉庫位在核二廠內，現場為1層鐵皮倉庫，無人受傷受困。

消防人員發現，燃燒紙張、文件、電纜線等雜物，面積約20平方公尺。因該倉庫已久未使用，原因不明，還待了解，詳細起火原因交由鑑識中心調查。

核二廠 核二 核安會

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