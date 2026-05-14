核二倉庫火警 核安會：未影響機組安全運作、無放射性外釋

台電總經理由出身發電基層的郭天合接任。郭天合昨（13）日與媒體茶敘時表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，「護國神山」用電、及發展AI，供電也絕對沒有問題。

2026-05-14 00:52