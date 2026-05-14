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油價波動劇烈 帶給全球能源系統壓力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，雖然近期美伊衝突和緩許多，然而雙方仍偶有零星的衝突，顯示出美伊的停火協議相當脆弱；一旦當美伊衝突再起或是伊朗拒絕美國的談判條件的話，原油價格將會出現劇烈的波動。

美伊上周五（8日）發生短暫交火，這是兩國持續一個月的停火協議迄今為止最嚴重的考驗。此外，法國將航空母艦部署至紅海，以執行荷莫茲海峽任務。法國軍方在聲明中表示，航空母艦戴高樂號編隊在義大利和荷蘭軍艦的護航下，正前往紅海南部。法國總統府官員表示，可以部署多國部隊保護穿越荷莫茲海峽的船隊。

投資銀行高盛表示，全球石油庫存正接近八年來的最低水平，並警告表示，由於荷莫茲海峽的石油供應仍然受限，石油消耗的速度正成為人們關注的問題焦點。該投行估計，全球石油庫存總量相當於全球需求的101天，5月底可能會下降至98天。高盛表示，雖然全球總庫存「不太可能在今年夏天達到最低營運水平，但某些地區和產品的消耗速度和供應損失令人擔憂」。

街口投信指出，值得留意的是能源公司的高層表示，由於中東的石油生產和出口需要數月時間才能恢復到戰前水平，石油供應中斷的全面影響尚未波及市場和全球經濟；因為從中東海灣地區恢復石油運輸並運抵世界各地的煉油廠需要數週時間，因此，石油公司將繼續消耗儲油槽的庫存以滿足夏季高峰需求。

分析師表示，這將給全球能源系統帶來壓力，延長石油生產商和煉油商緩解供應短缺所需的時間，並延長高油價恢復到戰前水平所需的時間。

荷莫茲海峽 伊朗 高盛

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