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台電新總座：供電沒問題

經濟日報／ 記者江睿智邱琮皓／台北報導

台電總經理由出身發電基層的郭天合接任。郭天合昨（13）日與媒體茶敘時表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，「護國神山」用電、及發展AI，供電也絕對沒有問題。

傳台積電（2330）將進駐龍科三期，外界關切供電問題。郭天合表示，待廠商正式提出規劃後，台電會進一步盤點用電需求，「龍科三期供電沒問題」，此外，台電也在評估桃園大潭電廠1至6號機更新改建，及新建大潭10號機等方案，整體供電計畫一定先於產業發展。

郭天合去年自台電退休，11日回鍋接下總經理。他表示，自己是電機背景出身，從學校畢業後便一路投入電力事業，對各類發電機組始終抱持高度熱忱。當時接到董事長曾文生電話徵詢，他沒有考慮太多，只想到國家有需要他，他就會回歸協助，「我一定使命必達。」

郭天合指出，上任最重要任務是穩定供電，今年有四部機組將進入供電行列，包括台中電廠新1、新2號機與高雄興達新2、新3號機，目前皆在試運轉階段，目標今年底前接受系統調度。另外，台中二期、興達二期、大林三期及通霄等電廠新建計畫也持續推進，相關機組將陸續進入招標與興建階段。

郭天合表示，在大量新舊機組交互運作下，台電需要一個懂系統、懂運轉、懂維護的人來做穩定供電的操盤手，這也正是他過去在水火力系統領域的專長。

郭天合也說，台灣發展AI，包括興建資料中心等用電的成長，護國神山的所需用電，都需要台電提供產業穩定的電力，加上淨零減碳目標，台電會遵循國家政策，在穩定供電前提下以各式方法達到淨零目的。

另外，南科開發案遍地開花，南方半導體廊帶逐漸成形，用電需求增加，環評作業也加速展開。台電已再次啟動興達電廠二期更新改建計畫環評作業，期待今年通過環評，預計2032年起陸續供電。

台電 供電 護國神山

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