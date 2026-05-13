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許添財提新國際合作主義 台日韓攜手拚AI與永續轉型

中央社／ 台北13日電
商業發展研究院董事長許添財。記者林宸誼／攝影
商業發展研究院董事長許添財。記者林宸誼／攝影

商研院董事長許添財今天表示，台灣日本韓國正共同面臨地緣政治、產業競爭與數位隔閡3大全球經濟挑戰，在數位經濟時代下，基於AI轉型、綠色轉型與永續發展的「新國際合作主義」框架，建議台日韓應透過AI與綠色創新實現「協同演進」，共同應對社會挑戰並促進跨國智慧發展。

財團法人商業發展研究院今天舉辦「中小企業數位與永續轉型國際論壇」論壇，董事長許添財、台灣企業代表及日韓專家齊聚一堂，探討在淨零排放趨勢、人工智慧（AI）技術成長的浪潮下，如何構築永續經營新藍圖，吸引200多名產官學研代表於線上、線下共襄盛舉。

商研院透過新聞稿表示，董事長、同時身兼聯合國亞太貿易便捷化及電子商務理事會（AFACT）主席及台灣代表團團長許添財在會中發表專題演講。

許添財指出，台日韓正共同面臨地緣政治、產業競爭與數位隔閡三大全球經濟挑戰。他認為，在數位經濟時代下，基於AI轉型、綠色轉型與永續發展的「新國際合作主義」框架，台日韓三方的經濟關係將超越零和的產能競爭。

他強調，這項轉型標誌著從傳統的「代工思維」跨越至「系統輸出」，並以「數位標準」作為隱形黏著劑，致力於解決共同的社會挑戰，促成跨國、跨域產業智能化下的「共生演化」。

許添財呼籲，建立以數位主權與韌性供應鏈為核心的策略聯盟。在「新國際合作主義」框架下，台日韓將透過AI與綠色創新實現「協同演進」，共同應對社會挑戰並促進跨國智慧發展。

他提及，商研院作為國家級智庫，致力協助中小企業突破規模與數據瓶頸，攜手建構數位韌性，在邁向2050淨零排放目標的過程中，確保經濟成長與環境永續並進，達成雙贏局面。

韓國產業經濟與貿易研究所（KIET）首爾大學科技管理及經濟學專家Dr. Dae-Young Koh受邀出席論壇，他剖析韓國企業數位轉型與AI導入現況。

日本觀光情報流通機構（JTREC）前理事長TadashiIshihara，分享旅宿業如何從營造永續空間、廢棄物管理上達成淨零願景。

活動最後則由許添財、新光三越行銷本部副總經理黃韻芝、東訊股份有限公司總經理田瑛睿對談，分享第一線實務經驗與前瞻洞察。

許添財 永續 日本 韓國 台灣

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