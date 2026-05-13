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能源管理法將修法！再生能源、熱能正式納管 違規罰則加重
行政院會明天將討論、通過「能源管理法」部分條文修正草案，明確將「再生能源」與「熱能」納入條文中的能源範疇，也將透過公開能源銷售統計資料、加重相關違法罰則等強化能源需求面管理。
為完善能源定義、推動深度節能、強化能源需求面管理、提升能源效率等，行政院會明天將通過由經濟部擬具、行政院政務委員葉俊顯審查整理的「能源管理法」部分條文修正草案，草案後續將送立法院審議。
草案明確將「再生能源」與「熱能」納入能源範疇，藉以完整能源定義，而為強化能源需求面管理，也將公開能源銷售統計資料盼提升能源資訊運用效益，同時要求能源用戶應設置自用發電及儲能設備、強化地方政府執行節能與用能管理的稽查量能，並會加重違反能管法的處罰及檢討相關違法態樣，盼促廠商及業者落實節能相關規範。
目前石油、天然氣、電業等已有相關法律管理其市場秩序及供應，為完善其他經中央主管機關指定的能源產品，因此草案明定，中央主管機關得公告指定「特定」能源產品的輸入、輸出、生產、銷售業務，業者應經許可並取得執照後始得經營，而經營許可、換發執照等管理事項中央也得委辦地方縣市辦理。
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