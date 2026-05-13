快訊

中職／統一獅2：1勝味全龍 奪隊史2000勝史上第一隊

逾百人圍觀…川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

聽新聞
0:00 / 0:00

能源管理法將修法！再生能源、熱能正式納管 違規罰則加重

中央社／ 台北13日電
行政院會明天將討論、通過「能源管理法」部分條文修正草案，明確將「再生能源」與「熱能」納入條文中的能源範疇。圖為光電場示意圖。圖／聯合報系資料照片
行政院會明天將討論、通過「能源管理法」部分條文修正草案，明確將「再生能源」與「熱能」納入條文中的能源範疇。圖為光電場示意圖。圖／聯合報系資料照片

行政院會明天將討論、通過「能源管理法」部分條文修正草案，明確將「再生能源」與「熱能」納入條文中的能源範疇，也將透過公開能源銷售統計資料、加重相關違法罰則等強化能源需求面管理。

為完善能源定義、推動深度節能、強化能源需求面管理、提升能源效率等，行政院會明天將通過由經濟部擬具、行政院政務委員葉俊顯審查整理的「能源管理法」部分條文修正草案，草案後續將送立法院審議。

草案明確將「再生能源」與「熱能」納入能源範疇，藉以完整能源定義，而為強化能源需求面管理，也將公開能源銷售統計資料盼提升能源資訊運用效益，同時要求能源用戶應設置自用發電及儲能設備、強化地方政府執行節能與用能管理的稽查量能，並會加重違反能管法的處罰及檢討相關違法態樣，盼促廠商及業者落實節能相關規範。

目前石油、天然氣、電業等已有相關法律管理其市場秩序及供應，為完善其他經中央主管機關指定的能源產品，因此草案明定，中央主管機關得公告指定「特定」能源產品的輸入、輸出、生產、銷售業務，業者應經許可並取得執照後始得經營，而經營許可、換發執照等管理事項中央也得委辦地方縣市辦理。

再生能源 行政院 經濟部

延伸閱讀

雲豹能源擬收購貝萊德旗下案場 總裝置容量達187MW

中山大學突破氫燃料電池技術 通過認證朝量產邁進

泓德能源成立10周年 今年強攻海外市場

承攬台電風場虧損 森崴首季淨值負數面臨下市壓力

相關新聞

穩定供電為首要！ 台電總經理郭天合掛保證：護國神山、AI 用電沒問題

台電總經理由發電基層出身的郭天合接任。郭天合13日與媒體茶敘時表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，護國神山用電、以及發展AI，供電也絕對沒有問題。

台電新總座掛保證 發展AI供電也沒問題

台電日前舉行總經理交接，發電基層出身的郭天合接任新總座，談及未來工作目標，郭天合表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，即便發展AI，供電也絕對沒有問題。

社宅婚育戶新納7至17歲家庭須重送件？ 國住都這樣說

中央社宅第2季招租將於5月22日開跑，配合《住宅法》修法，本季婚育戶資格正式放寬，從原本僅限育有0至6歲學齡前子女家庭，擴大納入育有7至17歲未成年子女家庭。過去因資格不符未能以婚育戶身分申請的民眾，若新制放寬後符合資格是否須重新送件？國家住都中心對此進行解釋。

葉俊顯坐鎮 國發基金管理平台首場指導會將登場

國發基金近年積極攜手各部會，建構主題式投資百億基金，為強化資源整合並精進管考效率，國發基金已成立「投資整合管理平台」。據了解，繼2月召開首次工作小組會議後，預計本月召開第一次「指導委員會」，由國發會主委葉俊顯親自主持，針對各部會專案的案源交流、投資內容等狀況，進行高層級的決策討論。

丁學文專欄／股市狂飆背後 全球經濟正摸著石頭過河

2026年以來的台灣股市呈現一個前所未有的「瘋狂」上漲，不到5個月的時間，大盤漲幅已超過42%。數據會說話，今年3、4月份的新增開戶中，30歲以下投資人占比超過一半，隨著ETF（指數型股票基金）、零股交易與手機App的普及，連學生都開始用零用錢、壓歲錢甚至打工收入買進股票，甚至有家長替小孩提早開戶存股。上帝也瘋狂的戲碼開始在股票市場出現。市場真的已經太過瘋狂嗎？我們應該怎麼解讀背後的發展邏輯？

央行前總裁出版《永遠的銀行員》回憶錄 彭淮南見證台灣金融史

中央銀行前總裁彭淮南昨（12）日在個人回憶錄《永遠的銀行員》新書發表會上表示，他「第一個工作是銀行員，最後一個工作也是銀行員」。對於現任總裁楊金龍的表現，他以一句「很好」簡潔回應，展現支持態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。