穩定供電為首要！ 台電總經理郭天合掛保證：護國神山、AI 用電沒問題

台電總經理由發電基層出身的郭天合接任。郭天合13日與媒體茶敘時表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，護國神山用電、以及發展AI，供電也絕對沒有問題。

傳台積電（2330）將進駐龍科三期，外界關切供電問題。郭天合表示，待廠商正式提出規劃後，台電會進一步盤點用電需求，「龍科三期供電沒問題」，此外，台電也在評估桃園大潭電廠1至6號機更新改建，以及新建大潭10號機等方案，整體供電計畫一定先於產業發展。

郭天合為何回鍋扛穩定供電重擔，外界很好奇。他表示，自己是電機背景出身，從學校畢業後便一路投入電力事業，對各類發電機組始終抱持高度熱忱。當時接到董事長曾文生電話徵詢，他沒有考慮太多，只想到國家有需要他，他就會回歸協助，「我一定使命必達」。

郭天合指出，上任最重要任務就是穩定供電，今年有4部機組將會進入供電行列，包括台中電廠新1、新2號機與高雄興達新2、新3號機，目前皆在試運轉階段，目標今年底前接受系統調度。另外，台中二期、興達二期、大林三期及通霄等電廠新建計畫也持續推進，相關機組將陸續進入招標與興建階段。

郭天合表示，在大量新舊機組交互運作下，台電需要一個懂系統、懂運轉、懂維護的人來做穩定供電的操盤手，這也正是自己過去在水火力系統領域的專長。

郭天合也說，台灣發展AI，包括興建資料中心等用電的成長，護國神山的所需用電，都需要台電提供產業穩定的電力，加上還有淨零減碳的目標，因此台電會遵循國家政策，在穩定供電的前提下以各式方法達到淨零目的。

針對龍科三期用電需求，郭天合說，須待廠商正式提出，台電才能進一步評估。他坦言，台電目前已著手評估大潭電廠1至6號機的更新改建計畫，因部分機組使用年限已近20年，不論是延壽、更新或更新改建，都需要綜合考量系統用電需求與機組狀況，提前評估。他並提到，大潭電廠旁仍有空間可以興建新機組，內部正研議新建大潭10號機組。