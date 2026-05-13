快訊

沈伯洋稱遭針孔偷拍報警陷「死局」 王鴻薇揭真相：警察遭莫須有指控

淡江大橋通車配合陳世凱生日？公路局緊急澄清 揭日期安排主要原因

到底誰賣的？00403A上市次日暴跌5.74% 成交量388萬張仍高居冠軍

聽新聞
0:00 / 0:00

戰爭風險影響有限 基本面支撐美股中長期走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
資料來源：Bloomberg，國泰投顧整理。
資料來源：Bloomberg，國泰投顧整理。

2026年3月地緣政治衝突為市場帶來短期波動，惟市場於4月起風險情緒回升，帶動資產價格反彈。回顧自1973年起，重大地緣衝突發生後，股市往往在初期震盪後逐步回歸基本面，三個月、六個月及一年後報酬率多數轉正。全球與美國經濟維持溫和成長，就業與消費結構穩定，為股市提供良好環境；在此背景下，美股2026年第1季財報表現亮眼，反映企業獲利動能具備續航力。值得留意的是，4月初標普500指數已出現逾七日連續上漲，歷史統計顯示，在類似情境下，全年報酬多以正報酬作收，顯示市場中長期趨勢仍偏向正向發展。

歷史經驗顯示，地緣政治衝突對股市的影響多屬短期干擾，長期表現關鍵在於是否引發經濟衰退及當時的利率環境。回顧自1973年以來多起重大戰爭與地緣事件，股市在事件初期雖可能出現波動或回檔，但在未伴隨衰退且利率非處於升息循環的情況下，市場往往能隨時間消化不確定性而回歸原有趨勢。統計顯示，戰爭事件發生後，全球股市於三個月、六個月及一年後的平均報酬率分別達6.18%、10.64%與18.26%，多數時間轉為正報酬，長期走勢仍由經濟與獲利循環所主導。

美股企業獲利持續展現韌性，2026年第1季標普500企業財報表現優於預期，約73%企業營收與81%企業EPS高於市場預估，其中，資訊科技、醫療保健、通信服務及日常消費品等產業優於預期比重更高，顯示企業獲利動能具備續航力。展望後市，市場預估標普500指數2026年EPS年增率達21.77%，呈現雙位數成長，顯示獲利成長仍為股市主要推力。經濟方面，全球與美國經濟維持溫和擴張，全球2026年經濟成長率預估約3%、美國約2.2%6，其中就業市場穩定、失業率溫和波動，有助支撐消費結構。儘管中東衝突推升能源價格、導致通膨短期反彈，但核心通膨仍相對受控，整體經濟環境仍有利企業營運，為股市提供穩健的基本面支撐。

歷史統計顯示，當標普500指數出現逾七天連續上漲時，往往反映市場信心回溫與趨勢轉強。回顧1991年以來多次出現類似情境，除2000年外，多數年份全年報酬皆以正報酬作收，且報酬幅度普遍亮眼，顯示連漲訊號常為多頭行情延續的重要指標。2026年4月初，標普500再度出現連漲七天以上，搭配企業獲利穩健與總體經濟環境支撐，有助於市場風險偏好回升，顯示股市中長期趨勢仍偏向正向發展。

摩根士丹利環球品牌基金投資部位以美國及歐洲地區為主，占基金比例約96.1 %，加上台灣約4.04%，並聚焦全球高品質企業，透過品牌競爭力與穩定現金流打造持續獲利，以應對不確定性環境。歷史經驗顯示，面對市場震盪，投資組合抗波動特性，讓基金表現普遍優於參考指標與同類型基金，適合作為長期核心配置，同時也能提供投資人在多元資產配置中，扮演提升整體組合穩定度的關鍵角色。

美股 標普

延伸閱讀

美伊停戰曙光助攻 美股基金狂吸金93億美元居冠

掌握AI浪潮不單押 瀚亞ETF組合基金攻守兼備

股票型 ETF 資金追著跑

美國經濟不衰退！00981D經理人曝震盪市況避風港：先求穩拿票息

相關新聞

動作要快！冷氣、冰箱汰舊換新 政府補助5,000元到今年底截止

隨著夏季氣溫逐漸升高，用電需求也隨之增加，汰換老舊家電可有效節省家庭用電。經濟部於13日提醒，為期四年的「住宅家電汰舊換新節能補助」已邁入最後一年，民眾應把握今（2026）年底前的最後機會。凡將家中老舊冷氣或冰箱汰換為1級能效產品，每台可獲得補助3,000元，若加計貨物稅退稅，最高補助金額可達5,000元。

戰爭風險影響有限 基本面支撐美股中長期走勢

2026年3月地緣政治衝突為市場帶來短期波動，惟市場於4月起風險情緒回升，帶動資產價格反彈。回顧自1973年起，重大地緣衝突發生後，股市往往在初期震盪後逐步回歸基本面，三個月、六個月及一年後報酬率多數轉正。全球與美國經濟維持溫和成長，就業與消費結構穩定，為股市提供良好環境；在此背景下，美股2026年第1季財報表現亮眼，反映企業獲利動能具備續航力。值得留意的是，4月初標普500指數已出現逾七日連續上漲，歷史統計顯示，在類似情境下，全年報酬多以正報酬作收，顯示市場中長期趨勢仍偏向正向發展。

台電新總座掛保證 發展AI供電也沒問題

台電日前舉行總經理交接，發電基層出身的郭天合接任新總座，談及未來工作目標，郭天合表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，即便發展AI，供電也絕對沒有問題。

社宅婚育戶新納7至17歲家庭須重送件？ 國住都這樣說

中央社宅第2季招租將於5月22日開跑，配合《住宅法》修法，本季婚育戶資格正式放寬，從原本僅限育有0至6歲學齡前子女家庭，擴大納入育有7至17歲未成年子女家庭。過去因資格不符未能以婚育戶身分申請的民眾，若新制放寬後符合資格是否須重新送件？國家住都中心對此進行解釋。

葉俊顯坐鎮 國發基金管理平台首場指導會本月登場

國發基金近年積極攜手各部會，建構主題式投資百億基金，為強化資源整合並精進管考效率，國發基金已成立「投資整合管理平台」。據了解，繼2月召開首次工作小組會議後，預計本月召開第一次「指導委員會」，由國發會主委葉俊顯親自主持，針對各部會專案的案源交流、投資內容等狀況，進行高層級的決策討論。

丁學文專欄／股市狂飆背後 全球經濟正摸著石頭過河

2026年以來的台灣股市呈現一個前所未有的「瘋狂」上漲，不到5個月的時間，大盤漲幅已超過42%。數據會說話，今年3、4月份的新增開戶中，30歲以下投資人占比超過一半，隨著ETF（指數型股票基金）、零股交易與手機App的普及，連學生都開始用零用錢、壓歲錢甚至打工收入買進股票，甚至有家長替小孩提早開戶存股。上帝也瘋狂的戲碼開始在股票市場出現。市場真的已經太過瘋狂嗎？我們應該怎麼解讀背後的發展邏輯？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。