戰爭風險影響有限 基本面支撐美股中長期走勢

2026年3月地緣政治衝突為市場帶來短期波動，惟市場於4月起風險情緒回升，帶動資產價格反彈。回顧自1973年起，重大地緣衝突發生後，股市往往在初期震盪後逐步回歸基本面，三個月、六個月及一年後報酬率多數轉正。全球與美國經濟維持溫和成長，就業與消費結構穩定，為股市提供良好環境；在此背景下，美股2026年第1季財報表現亮眼，反映企業獲利動能具備續航力。值得留意的是，4月初標普500指數已出現逾七日連續上漲，歷史統計顯示，在類似情境下，全年報酬多以正報酬作收，顯示市場中長期趨勢仍偏向正向發展。

歷史經驗顯示，地緣政治衝突對股市的影響多屬短期干擾，長期表現關鍵在於是否引發經濟衰退及當時的利率環境。回顧自1973年以來多起重大戰爭與地緣事件，股市在事件初期雖可能出現波動或回檔，但在未伴隨衰退且利率非處於升息循環的情況下，市場往往能隨時間消化不確定性而回歸原有趨勢。統計顯示，戰爭事件發生後，全球股市於三個月、六個月及一年後的平均報酬率分別達6.18%、10.64%與18.26%，多數時間轉為正報酬，長期走勢仍由經濟與獲利循環所主導。

美股企業獲利持續展現韌性，2026年第1季標普500企業財報表現優於預期，約73%企業營收與81%企業EPS高於市場預估，其中，資訊科技、醫療保健、通信服務及日常消費品等產業優於預期比重更高，顯示企業獲利動能具備續航力。展望後市，市場預估標普500指數2026年EPS年增率達21.77%，呈現雙位數成長，顯示獲利成長仍為股市主要推力。經濟方面，全球與美國經濟維持溫和擴張，全球2026年經濟成長率預估約3%、美國約2.2%6，其中就業市場穩定、失業率溫和波動，有助支撐消費結構。儘管中東衝突推升能源價格、導致通膨短期反彈，但核心通膨仍相對受控，整體經濟環境仍有利企業營運，為股市提供穩健的基本面支撐。

歷史統計顯示，當標普500指數出現逾七天連續上漲時，往往反映市場信心回溫與趨勢轉強。回顧1991年以來多次出現類似情境，除2000年外，多數年份全年報酬皆以正報酬作收，且報酬幅度普遍亮眼，顯示連漲訊號常為多頭行情延續的重要指標。2026年4月初，標普500再度出現連漲七天以上，搭配企業獲利穩健與總體經濟環境支撐，有助於市場風險偏好回升，顯示股市中長期趨勢仍偏向正向發展。

摩根士丹利環球品牌基金投資部位以美國及歐洲地區為主，占基金比例約96.1 %，加上台灣約4.04%，並聚焦全球高品質企業，透過品牌競爭力與穩定現金流打造持續獲利，以應對不確定性環境。歷史經驗顯示，面對市場震盪，投資組合抗波動特性，讓基金表現普遍優於參考指標與同類型基金，適合作為長期核心配置，同時也能提供投資人在多元資產配置中，扮演提升整體組合穩定度的關鍵角色。