台電新總座掛保證 發展AI供電也沒問題

台電日前舉行總經理交接，發電基層出身的郭天合接任新總座，談及未來工作目標，郭天合表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，即便發展AI，供電也絕對沒有問題。

郭天合表示，未來一段時間，包括協和電廠要更新改建、大潭電廠部分機組也改建時既有機組要穩定運轉，通宵機組新機組也在施工中，台中電廠新一號、二號機，以及二期機組興建，目前也在招標中，興達電廠未來有二期要興建，大林電廠也有新機組要加入，因此需要懂系統、懂穩定供電的人來操盤。

郭天合也說，台灣發展AI，包括興建資料中心等用電的成長，都需要台電提供產業穩定的電力，加上還有淨零減碳的目標，因此台電會遵循國家政策，在穩定供電的前提下以各式方法達到淨零目的。

對於目前協和、中火等機組更新改建，目前進度都落後，郭天合表示，協和電廠先前碰到包括環評、土地汙染等問題，現在正在備標的過程，會協調工程單位在試運轉時期如期完成，台中電廠二期目前同樣在備標中，預期2032年開始運轉。

由於中火有2030年無煤的目標，加上因應AI用電需求成長，對於電力是否可能出現缺口，郭天合強調，各種新增的用電需求，台電與能源署都有掌控，按照既定的排程，有新機組的加入，供電絕對沒有問題。

而台積電進駐龍潭科學園區，對於未來的用電，台電發言人黃美蓮也說，針對高科技產業的用電需求，都是盡全力滿足。