快訊

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

新店重大車禍！砂石車下坡失控翻覆撞社區巴士釀8傷 車流全堵死

撿到便宜？陶朱隱園驚現「甜甜價」成交 神秘富豪買3樓戶

聽新聞
0:00 / 0:00

台電新總座掛保證 發展AI供電也沒問題

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電總經理郭天合。記者林海／攝影
台電總經理郭天合。記者林海／攝影

台電日前舉行總經理交接，發電基層出身的郭天合接任新總座，談及未來工作目標，郭天合表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，即便發展AI，供電也絕對沒有問題。

郭天合表示，未來一段時間，包括協和電廠要更新改建、大潭電廠部分機組也改建時既有機組要穩定運轉，通宵機組新機組也在施工中，台中電廠新一號、二號機，以及二期機組興建，目前也在招標中，興達電廠未來有二期要興建，大林電廠也有新機組要加入，因此需要懂系統、懂穩定供電的人來操盤。

郭天合也說，台灣發展AI，包括興建資料中心等用電的成長，都需要台電提供產業穩定的電力，加上還有淨零減碳的目標，因此台電會遵循國家政策，在穩定供電的前提下以各式方法達到淨零目的。

對於目前協和、中火等機組更新改建，目前進度都落後，郭天合表示，協和電廠先前碰到包括環評、土地汙染等問題，現在正在備標的過程，會協調工程單位在試運轉時期如期完成，台中電廠二期目前同樣在備標中，預期2032年開始運轉。

由於中火有2030年無煤的目標，加上因應AI用電需求成長，對於電力是否可能出現缺口，郭天合強調，各種新增的用電需求，台電與能源署都有掌控，按照既定的排程，有新機組的加入，供電絕對沒有問題。

而台積電進駐龍潭科學園區，對於未來的用電，台電發言人黃美蓮也說，針對高科技產業的用電需求，都是盡全力滿足。

台電 興達電廠 協和電廠

延伸閱讀

穩定供電 才是台電「招牌」

中興電財報／第1季EPS1.94元 明年進入加速成長期

亞力財報／第1季EPS0.73元 目前在手訂單逾120億元

鄭平：AI為節能產業帶來機會 台達電推永續顧問服務

相關新聞

台電新總座掛保證 發展AI供電也沒問題

台電日前舉行總經理交接，發電基層出身的郭天合接任新總座，談及未來工作目標，郭天合表示，他的專長是供電、發電系統的核心技術，穩定供電是上任後核心目標，即便發展AI，供電也絕對沒有問題。

社宅婚育戶新納7至17歲家庭須重送件？ 國住都這樣說

中央社宅第2季招租將於5月22日開跑，配合《住宅法》修法，本季婚育戶資格正式放寬，從原本僅限育有0至6歲學齡前子女家庭，擴大納入育有7至17歲未成年子女家庭。過去因資格不符未能以婚育戶身分申請的民眾，若新制放寬後符合資格是否須重新送件？國家住都中心對此進行解釋。

葉俊顯坐鎮 國發基金管理平台首場指導會本月登場

國發基金近年積極攜手各部會，建構主題式投資百億基金，為強化資源整合並精進管考效率，國發基金已成立「投資整合管理平台」。據了解，繼2月召開首次工作小組會議後，預計本月召開第一次「指導委員會」，由國發會主委葉俊顯親自主持，針對各部會專案的案源交流、投資內容等狀況，進行高層級的決策討論。

丁學文專欄／股市狂飆背後 全球經濟正摸著石頭過河

2026年以來的台灣股市呈現一個前所未有的「瘋狂」上漲，不到5個月的時間，大盤漲幅已超過42%。數據會說話，今年3、4月份的新增開戶中，30歲以下投資人占比超過一半，隨著ETF（指數型股票基金）、零股交易與手機App的普及，連學生都開始用零用錢、壓歲錢甚至打工收入買進股票，甚至有家長替小孩提早開戶存股。上帝也瘋狂的戲碼開始在股票市場出現。市場真的已經太過瘋狂嗎？我們應該怎麼解讀背後的發展邏輯？

央行前總裁出版《永遠的銀行員》回憶錄 彭淮南見證台灣金融史

中央銀行前總裁彭淮南昨（12）日在個人回憶錄《永遠的銀行員》新書發表會上表示，他「第一個工作是銀行員，最後一個工作也是銀行員」。對於現任總裁楊金龍的表現，他以一句「很好」簡潔回應，展現支持態度。

彭淮南發表新書 央行同仁想出席…全被勸退

中央銀行前總裁彭淮南回憶錄發表會，現場來了不少政商金融界人士，但最能看出彭淮南性格的，反而不是誰來了，而是誰「沒有來」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。