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社宅婚育戶新納7至17歲家庭須重送件？ 國住都這樣說

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第2季招租發布會。國住都提供
「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第2季招租發布會。國住都提供

中央社宅第2季招租將於5月22日開跑，配合《住宅法》修法，本季婚育戶資格正式放寬，從原本僅限育有0至6歲學齡前子女家庭，擴大納入育有7至17歲未成年子女家庭。過去因資格不符未能以婚育戶身分申請的民眾，若新制放寬後符合資格是否須重新送件？國家住都中心對此進行解釋。

國家住都中心日前舉辦「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第2季招租發布會，本季推出台南市新市區「新市安居」及高雄市左營區「福山安居」兩案，共計890戶，並同步辦理桃園市「慈文安居」及台南市「新都安居A」候補招租，預計再釋出207戶，4案將於5月22日至6月22日受理申請，9月17日抽籤，最快12月1日入住。

國家住都中心執行長柯茂榮表示，配合《住宅法》修正，本季擴大婚育家庭認定，除「新婚2年內」資格維持不變外，育兒家庭也從「育有學齡前子女」放寬至「育有未成年子女」，希望讓更多家庭獲得穩定居住支持。

針對外界關注，過去因孩子年齡超過6歲、無法適用婚育戶資格的家庭，是否能直接沿用舊資料轉列新資格，柯茂榮解釋，由於社宅申請屬行政程序，每次招租都會依照當次公告條件重新審查，因此符合新制資格的民眾，仍須重新送件申請。

國住都也指出，社宅並非僅限弱勢族群申請，從過往入住狀況來看，多數住戶其實屬一般所得家庭，顯示社宅除了照顧弱勢，也肩負支持一般家庭穩定生活的重要功能。申請人仍可依自身條件選擇最適合的身分類別，例如部分家庭若有65歲以上長者，也可選擇以弱勢戶資格申請，以取得較長租期等保障。

本季招租的「新市安居」為台南新市首案中央社宅，共670戶，鄰近南科台南園區；「福山安居」則位於高雄左營區，共220戶，鄰近左營高鐵站及南科楠梓園區。國住都表示，兩案皆位於南部半導體S廊帶生活圈，可望支援產業就業人口居住需求。

住宅法 社會住宅

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