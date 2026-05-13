葉俊顯坐鎮 國發基金管理平台首場指導會本月登場

國發基金近年積極攜手各部會，建構主題式投資百億基金，為強化資源整合並精進管考效率，國發基金已成立「投資整合管理平台」。據了解，繼2月召開首次工作小組會議後，預計本月召開第一次「指導委員會」，由國發會主委葉俊顯親自主持，針對各部會專案的案源交流、投資內容等狀況，進行高層級的決策討論。

國發基金目前旗下共有七大主題式百億基金，橫跨多個部會職權。包含經濟部中企署的「中小企業實施方案」、產業發展署的「策略性服務業」與「策略性製造業」兩項方案；此外還包括文化部「文化創意產業」、數發部數產署「AI新創」、環境部「綠色成長淨零產業」，以及國科會「智慧機器人投資」等實施方案。

國發基金官員表示，國發基金的角色並非以獲利為唯一目標，更肩負協助輔導產業發展的政策任務，因此成立「投資整合管理平台」，將現有七大基金，及未來規劃中的運動部「運動產業」、衛福部「大健康產業」等新專案全數納入。目的為提供各執行單位進行案源交流與經驗分享，確保國家資源能精準挹注於關鍵產業。

針對平台運作架構，國發基金官員說明，內部設有兩層級會議體系。其中「工作小組會議」屬於幕僚層級，由各部會處長、署長或局長出席，原則上每季召開，由國發基金執行秘書擔任主席，負責案例分享與議題彙整。2月已召開首場工作小組會議。

更高層級的「指導委員會」則預計每半年召開一次，由各部會副首長代表參與。官員強調，若工作小組有無法決定的決策性議題，將提報至指導委員會討論；若指導委員會仍無法達成共識，最後則會交由國發基金管理委員會定奪。

在管理成效方面，國發基金官員指出，各專案管理辦法由執行單位各自訂定，執行單位也會定期到國發基金管理委員會進行執行成果報告，國發基金會持續配合國家發展策略，關注各基金的運作狀況與成效。