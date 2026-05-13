快訊

LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

MLB／山本由伸挨3轟失5分 大谷開轟雙安救不了道奇4連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

懷俄明州長再訪台 林佳龍：持續拓展台美能源科技與供應鏈合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部林佳龍12日於外交部設宴歡迎美國懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）率團訪台。戈登州長此行是繼去年訪台後再度來訪，展現美國地方政府對深化台美關係的重視。林佳龍表示，懷俄明州在氫能、碳捕捉與封存及關鍵礦物等領域具優勢，盼未來台灣與懷俄明州以互補優勢為基礎拓展更多合作。

林佳龍昨日上午陪同訪團前往總統府晉見總統賴清德，中午並由外交部設宴款待。林佳龍轉述，賴總統特別感謝戈登州長自2019年上任以來，持續支持懷俄明州與台灣在農業、教育等領域的互動交流，並肯定雙方多年來累積的具體成果，包括台灣學生赴當地就學，持續深化台美年輕世代互動與連結。

林佳龍指出，此次戈登州長訪台另一項重要進展，在於延續去年懷俄明州能源局與台灣量子電腦暨資訊科技協會簽署合作備忘錄的基礎，今年進一步推動懷俄明大學與中央大學、國家原子能科技研究院及工業技術研究院等機構，在能源科技與前瞻技術領域展開合作。

林佳龍指出，懷俄明州在氫能、碳捕捉與封存（CCS／CCUS）、小型模組化反應爐（SMR）及關鍵礦物等領域具有優勢，台灣則具備半導體、高科技製造及產業應用方面的實力，未來雙方期望能在能源安全、淨零轉型及供應鏈韌性等共同課題上，持續討論互補合作。

戈登州長表示，台灣與懷俄明州有許多相似之處，雙方人民皆勤奮務實，並具高度創業精神，尤其重視中小企業發展，因此雙方合作不僅是政府間往來，也建立在深厚的人民連結之上。

林佳龍感謝懷俄明州議會自2023年起連續4年通過友台決議，支持台灣的國際參與，並表達支持台美洽簽「雙邊貿易協定」，具體展現台灣與美國地方夥伴情誼。林佳龍期待，未來台灣與懷俄明州持續將交流轉化為更多實質合作，從能源科技、人才培育到產業韌性，共同邁向更安全、更永續的未來。

林佳龍 外交部 賴清德

延伸閱讀

美國懷俄明州州長戈登訪台明會晤賴總統 總統府：誠摯歡迎

林佳龍接待吐瓦魯通訊及創新部長 強調攜手面對挑戰

林佳龍接見吐瓦魯部長柯飛 台吐攜手發揚「Kaitasi」至親精神

川習會談軍售恐打破六項保證 外交部：中持續反對是站不住腳

相關新聞

丁學文專欄／股市狂飆背後 全球經濟正摸著石頭過河

2026年以來的台灣股市呈現一個前所未有的「瘋狂」上漲，不到5個月的時間，大盤漲幅已超過42%。數據會說話，今年3、4月份的新增開戶中，30歲以下投資人占比超過一半，隨著ETF（指數型股票基金）、零股交易與手機App的普及，連學生都開始用零用錢、壓歲錢甚至打工收入買進股票，甚至有家長替小孩提早開戶存股。上帝也瘋狂的戲碼開始在股票市場出現。市場真的已經太過瘋狂嗎？我們應該怎麼解讀背後的發展邏輯？

央行前總裁出版《永遠的銀行員》回憶錄 彭淮南見證台灣金融史

中央銀行前總裁彭淮南昨（12）日在個人回憶錄《永遠的銀行員》新書發表會上表示，他「第一個工作是銀行員，最後一個工作也是銀行員」。對於現任總裁楊金龍的表現，他以一句「很好」簡潔回應，展現支持態度。

彭淮南發表新書 央行同仁想出席…全被勸退

中央銀行前總裁彭淮南回憶錄發表會，現場來了不少政商金融界人士，但最能看出彭淮南性格的，反而不是誰來了，而是誰「沒有來」。

傳奇人生…彭淮南新書發表會 「彭帶動現代化金融」

中央銀行前總裁彭淮南昨發表回憶錄「永遠的銀行員彭淮南：從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」，發表會現場政商金融界人士齊聚。多位與彭相識數十年的老友親臨致詞，從專業、清廉、勇氣到低調作風，勾勒出這位「14Ａ總裁」長年守住央行、穩定台灣金融的身影。

改Logo引全民論戰 台電員工子女：真正危機是數千億財務黑洞

台電新Logo設計引發外界討論，從視覺設計延燒至是否浪費公帑與國營事業治理問題。商業行銷顧問劉易蓁在臉書專頁「617行銷筆記 劉易蓁」發文指出，Logo爭議反映的是台電組織注意力錯置，而非單純設計優劣問題。

2026網路周今日起跑 聚焦AI時代網路治理 深化國際對話與政策交流

Internet Week 2026（2026網路周）今日起跑，國家通訊傳播委員會（NCC）也於活動首日舉辦「2026網際網路傳播治理論壇」，行政院政務委員林明昕指出，網路世界的挑戰，從來不是單一部門能獨自應對，必須仰賴政府、技術社群、產業與民間團體的緊密協作。台灣政府高度重視數位安全與網路治理，已推動並落實「人工智慧基本法」，並持續精進詐欺犯罪防制法制，致力於從基礎層到內容層，建構一個穩定、安全且可信賴的數位環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。