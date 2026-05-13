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資金不再集中少數高評價個股 穩健收益策略持盈保泰

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基金績效。資料來源：理柏資訊
基金績效。資料來源：理柏資訊

全球股市自2026年4月以來強勁反彈，主要因市場聚焦正面訊號因子並積極追價。富蘭克林證券投顧指出，近期AI題材再度引爆投資情緒，在指數刷新歷史高點且估值快速墊高之際，仍須留意市場仍面臨來自地緣政治、通膨與政策面的多重考驗，可透過多元配置與分散策略，打造攻守兼備的收益組合。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德‧布萊頓（Todd Brighton）表示，今年以來的能源、工業等循環產業領漲，民生消費、公用事業等防禦產業表現也不錯。進一步檢視美股評價，史坦普500指數的市值加權指數與等權重指數間的估值差距開始縮小，反映資金不再僅集中於少數高評價個股，而是開始尋找評價與基本面更具吸引力的標的。

陶德‧布萊頓指出，就獲利面來看，2026年美股美股稅後盈餘（EPS）年增長預估較2025年進一步加快至16%。11大產業獲利也全數為正，顯示盈餘增長表現更為廣泛且均衡，有助於擴大投資機會，分散產業、風格的多元配置將更有機會掌握美股長期增長趨勢。

陶德‧布萊頓說，美國經濟展望正向，預估今年GDP有望維持近3%增長，且企業獲利動能十分強勁。短線市場因地緣因素拉回，提供極佳股債資產價格錯位與進場布局機會；可透過平衡分散布局與穩健收益策略來分散風險、對抗波動，並參與市場長期機會。

儘管中東局勢降溫，但美伊雙方要達成和平協議仍存在高度變數，凸顯投資市場風險時刻存在及資產配置的重要性，鑒於川普2.0市場波動加大為常態，由專業經理團隊主動彈性配置的投資策略，可克服投資人容易隨市場追高殺低及在市場轉折點猶豫不決而錯失機會的盲點。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金聚焦於美國市場，今年3月底相對加碼股票部位，股票部位53%、債券部位43%，成長、循環與防禦等產業布局均衡，並藉由股利、債息及掩護性買權的權利金爭取全方位收益機會。富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金廣泛布局全球收益與成長機會，目前股六債四、產業多元分散，布局美國與美國以外市場各半，乃投資人想分散美國資產投組的穩健選擇。

美股呈現產業輪動趨勢。資料來源：彭博指數
美股呈現產業輪動趨勢。資料來源：彭博指數

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