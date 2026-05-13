聽新聞
0:00 / 0:00

彭淮南發表新書 同仁想出席…全被彭勸退

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

中央銀行前總裁彭淮南回憶錄發表會，現場來了不少政商金融界人士，但最能看出彭淮南性格的，反而不是誰來了，而是誰「沒有來」。

央行同仁透露，彭淮南對這場新書發表會的態度，一如過去低調。他事前就不希望現任央行總裁楊金龍、央行副總裁及同仁特地前來，理由很簡單：今天是上班日，大家應以公務為重；甚至連花籃也不希望央行送來，避免把個人新書活動弄成公務場面。

央行不少人都想來參加發表會，畢竟彭淮南曾任總裁廿年，央行主管說，對許多央行人，彭淮南不只是前總裁，更是一段共同記憶。不過，在他「上班時間不要來」的堅持下，今天現場看到的央行面孔，多半是已退休的老同事。

彭淮南做事一向講分寸，卸任後也鮮少公開評論時政。去年因媒體報導引發誤會時，他才罕見以個人名義發聲明澄清，並特別強調自己卸任後「謹守分寸，從未輕易對外發言」。如同昨天，彭的發言不脫原先書面致詞稿，唯一的脫稿演出，在媒體詢問他楊金龍表現如何時，回答：「很好」。

彭淮南的低調，也不是退休後才有。過去媒體形容他工作作息精準、幾乎全年無休；卸任前被問到退休規畫時，他仍說當天還要進央行上班，「還有很多事情要做」，對退休沒有想太多，只想先把眼前事情做好。

彭淮南 央行 中央銀行

延伸閱讀

14A央行總裁─彭淮南的為與不為

吳豊山：專業專精 不卑不亢…彭淮南功在台灣

匯率升貶 彭與張忠謀5年交火

彭淮南回憶錄／不負國人所託 永遠的銀行員

相關新聞

主動式ETF「跟單破口」浮現！投資人布局搭順風車

主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）熱潮持續延燒，不過，市場人士透露，主動式ＥＴＦ持股天天曝光，原本是資訊透明的優勢，現在可能成為被市場跟單的破口。

拚複利 不配息ETF成市場新趨勢

台灣ＥＴＦ市場大轉變，過去投信業者怕投資人嫌配息少、深怕配息一降資金就跑，如今業者反而爭取加掛「不配息級別」，希望讓投資人把報酬留在基金內滾動。從「高配息才好賣」到「主打不配息」，ＥＴＦ商品設計出現新風向。

彭淮南發表新書 同仁想出席…全被彭勸退

中央銀行前總裁彭淮南回憶錄發表會，現場來了不少政商金融界人士，但最能看出彭淮南性格的，反而不是誰來了，而是誰「沒有來」。

傳奇人生！彭淮南新書發表會 「彭帶動現代化金融」

中央銀行前總裁彭淮南昨發表回憶錄「永遠的銀行員彭淮南：從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」，發表會現場政商金融界人士齊聚。多位與彭相識數十年的老友親臨致詞，從專業、清廉、勇氣到低調作風，勾勒出這位「14Ａ總裁」長年守住央行、穩定台灣金融的身影。

改Logo引全民論戰 台電員工子女：真正危機是數千億財務黑洞

台電新Logo設計引發外界討論，從視覺設計延燒至是否浪費公帑與國營事業治理問題。商業行銷顧問劉易蓁在臉書專頁「617行銷筆記 劉易蓁」發文指出，Logo爭議反映的是台電組織注意力錯置，而非單純設計優劣問題。

2026網路周今日起跑 聚焦AI時代網路治理 深化國際對話與政策交流

Internet Week 2026（2026網路周）今日起跑，國家通訊傳播委員會（NCC）也於活動首日舉辦「2026網際網路傳播治理論壇」，行政院政務委員林明昕指出，網路世界的挑戰，從來不是單一部門能獨自應對，必須仰賴政府、技術社群、產業與民間團體的緊密協作。台灣政府高度重視數位安全與網路治理，已推動並落實「人工智慧基本法」，並持續精進詐欺犯罪防制法制，致力於從基礎層到內容層，建構一個穩定、安全且可信賴的數位環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。