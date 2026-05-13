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彭淮南發表新書 同仁想出席…全被彭勸退
中央銀行前總裁彭淮南回憶錄發表會，現場來了不少政商金融界人士，但最能看出彭淮南性格的，反而不是誰來了，而是誰「沒有來」。
央行同仁透露，彭淮南對這場新書發表會的態度，一如過去低調。他事前就不希望現任央行總裁楊金龍、央行副總裁及同仁特地前來，理由很簡單：今天是上班日，大家應以公務為重；甚至連花籃也不希望央行送來，避免把個人新書活動弄成公務場面。
央行不少人都想來參加發表會，畢竟彭淮南曾任總裁廿年，央行主管說，對許多央行人，彭淮南不只是前總裁，更是一段共同記憶。不過，在他「上班時間不要來」的堅持下，今天現場看到的央行面孔，多半是已退休的老同事。
彭淮南做事一向講分寸，卸任後也鮮少公開評論時政。去年因媒體報導引發誤會時，他才罕見以個人名義發聲明澄清，並特別強調自己卸任後「謹守分寸，從未輕易對外發言」。如同昨天，彭的發言不脫原先書面致詞稿，唯一的脫稿演出，在媒體詢問他楊金龍表現如何時，回答：「很好」。
彭淮南的低調，也不是退休後才有。過去媒體形容他工作作息精準、幾乎全年無休；卸任前被問到退休規畫時，他仍說當天還要進央行上班，「還有很多事情要做」，對退休沒有想太多，只想先把眼前事情做好。
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