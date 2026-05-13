傳奇人生！彭淮南新書發表會 「彭帶動現代化金融」

中央銀行前總裁彭淮南昨發表回憶錄「永遠的銀行員彭淮南：從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」，發表會現場政商金融界人士齊聚。多位與彭相識數十年的老友親臨致詞，從專業、清廉、勇氣到低調作風，勾勒出這位「14Ａ總裁」長年守住央行、穩定台灣金融的身影。

憂國憂民 且不貪不取

彭淮南表示，能有這本回憶錄，首先感謝歷任總統及行政院長的信任，讓他有機會為國家服務；也要感謝央行全體同仁共同努力，才能達成央行法賦予央行的任務。他說，自己服務公職五十一年五個月，其中四十三年九個月在央行，第一個工作是銀行員，最後一個工作也是銀行員，因此是「終身銀行員」。

彭淮南說，原本沒有要寫回憶錄，是在好友與聯合報社長游美月邀約下，才認為有義務為金融界留下歷史，並商請老戰友、央行顧問李榮謙執筆，並由願景工程基金會行政長張正文字協力。

海基會前董事長吳豊山指出，一個國家建設能夠成功，往往是少數精英選擇專業、鍥而不捨，長期投入一個位置。他說，若沒有彭淮南守住央行數十年，台灣不會有現代化的金融體制。他形容，彭淮南在公務員位置上長久受到敬重，關鍵在「學問好、做事好、做人好」；他自嘲自己連皮毛都沒學到，在海基會十幾個月就被請辭，引來現場笑聲。

總統府資政陳忠源則以多年好友身分，談到彭淮南「把央行放在心上」的日常。他說，與彭淮南吃飯常到下午一點半左右，彭就開始坐立不安；陳忠源小孩結婚，彭到場簽名後也很快離開。陳忠源打趣說，彭最常對他說的一句話就是：「我要回央行。」

陳忠源以「憂國憂民、不貪不取、心存感恩」形容彭淮南，認為這正是他最敬佩之處。他提到，彭淮南退休後，許多人邀請他擔任基金會董事長或機構獨立董事，甚至提供配車、辦公室與車馬費，但彭淮南不為所動；彭淮南還曾笑稱，雖然退休後薪水變少，但「還有老婆支持」。

富蘭克林坦伯頓基金集團創辦人劉吉人則認購千套「永遠的銀行員彭淮南」，贈送給全國高中職以上學校圖書館。他表示，彭淮南任內留下許多央行治理心法，包括匯率防線、與行庫「喝咖啡」的溝通方式，及新台幣「柳樹理論」，這些作法不只適用央行，也可成為各行各業面對波動與壓力時的管理啟發。

為所當為 獲小民信任

游美月則分享兩個故事。第一個關於勇氣，一九九八年金融風暴期間，剛上任不久的彭淮南決定關閉ＮＤＦ（無本金交割遠期外匯）。當時自由派反彈聲浪排山倒海，還包括不少老長官與朋友。彭淮南在書中坦言，當時心裡很怕，但明知這是金融漏洞，不處理就對不起國家，只能要求自己勇敢一點。

第二個故事關於信任。游美月說，她曾搭計程車時問司機會不會擔心匯率波動太大，沒想到司機回答：「免驚！我們有彭總裁。」她說，再多國際肯定，恐怕都不及來自基層民眾的一句信任。

聯經出版社發行人林載爵提到，要讓彭淮南寫回憶錄並不容易，甚至直到今天上台前，彭淮南仍在想是否不該寫這本書，會不會浪費社會資源。因此，這場新書發表會與其說是一本回憶錄的出版，更像是各界對一位「終身銀行員」的集體致意。